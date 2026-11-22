O ministro da Administração Interna reafirmou hoje o seu "respeito e orgulho" nas forças de segurança, depois de um relatório da Provedoria da Justiça concluir que a PSP usou de forma generalizada o bastão e em zonas corporais de maior risco.

"Tenho respeito e orgulho nas forças de segurança", disse Luís Neves, que participava numa cerimónia de aniversário dos Bombeiros de Soure, quando questionado sobre o relatório da Provedoria da Justiça sobre a intervenção da PSP nas acampadas.

Apesar disso, o ministro referiu que "tudo aquilo que possam ser conselhos, recomendações ou reparos serão devidamente avaliados e estudados de uma forma conjunta".

Nesse relatório, o Mecanismo Nacional de Prevenção (NMP) da Provedoria de Justiça concluiu que a PSP utilizou de forma generalizada o bastão sobre os manifestantes da acampada de Lisboa "em algumas zonas corporais consideradas de maior risco".

Já sobre a decisão da acampada de Lisboa montar tendas junto ao Parlamento, Luís Neves desvalorizou o assunto, reiterando que, neste momento, "a questão da montagem de algumas tendas é apenas uma questão administrativa".

O ministro justificou a intervenção da PSP face a uma alegada ameaçada, provocada por "alguns agentes provocadores", que terão estado no país, à procura de "extremar todos os outros" e "contaminar aquilo que se passa noutros países".

Sem concretizar que agentes ou ameaças seriam essas, Luís Neves afirmou que essa ameaça, "em vigor durante alguns dias, está debelada", considerando que se impôs a obrigação de repor a "ordem pública".

"As questões estão identificadas e, por isso, o que hoje temos é essa diminuição ou o esbatimento total dessa ameaça", frisou.