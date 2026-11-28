O PS deu entrada a um pedido de audição parlamentar, na Assembleia Legislativa da Madeira, com o intuito de pedir esclarecimentos à secretária regional da Saúde e Proteção Civil sobre as listas de espera para consultas externas e o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos (TMRG).

De acordo com nota enviada à imprensa, o pedido visa escutar Micaela Freitas na sequência da divulgação de um relatório do Tribunal de Contas (TdC) sobre a consulta externa do SESARAM, alertando, precisamente, para os elevados tempos de espera. "Entre as várias conclusões, o Tribunal assinala que a produção adicional de consultas realizada ao abrigo dos incentivos atribuídos aos médicos correspondeu a 2,9% do total de primeiras consultas em 2023 e 5,8% em 2024, sem abranger todas as especialidades com tempos de espera elevados", indica.

Os socialistas apontam ainda que o parecer do TdC, no final de 2024 dá conta de que metade das referenciações ainda pendentes aguardava há pelo menos 419 dias e, nos 10% de casos com maior demora, a espera ultrapassava 1.652 dias. "À questão da morosidade, acrescem ainda problemas de fiabilidade nos registos. Numa amostra de 65 referenciações, foi reportada uma taxa de erro de 47,7%. Trata-se de um resultado que, pela dimensão e natureza da amostra, não pode ser extrapolado para a totalidade dos processos, mas que, ainda assim, carece de uma atenção particular", explica.

A deputada Marta Freitas considera necessário esclarecer que medidas foram adoptadas para responder a estas limitações, que especialidades beneficiaram dos incentivos à produção adicional e que alterações serão introduzidas para assegurar informação atualizada e comparável sobre os utentes que continuam à espera. Com o pedido de audição parlamentar à titular da pasta da Saúde, o PS quer também esclarecimentos sobre os atrasos na publicação dos relatórios do IASaúde e a extensão da monitorização às diferentes prestações de saúde abrangidas pelos TMRG.

Por esta via, os socialistas pretendem conhecer as medidas, os responsáveis e os prazos definidos pelo Governo Regional, bem como a forma como será assegurada informação fiável e transparente sobre os tempos de espera e o acesso dos utentes aos cuidados de saúde.