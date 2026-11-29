Mais de 2.000 famílias foram afetadas pelas inundações registadas na cidade peruana de Piura, no norte do país, após chuvas associadas ao fenómeno climático El Niño, que a presidente do Peru, Keiko Fujimori, classificou como "históricas".

"A dimensão da tempestade foi histórica. Choveu em cinco horas o que normalmente poderia chover num ano, e é isso que provocou estas terríveis inundações", afirmou Fujimori em Piura, onde anunciou este sábado que será emitido um decreto de urgência para que os trabalhos de drenagem das ruas passem a ser geridos pelo Governo central.

Nesse sentido, adiantou que o anúncio oficial sobre o subsídio destinado aos afetados pelas fortes precipitações no norte do país deverá ser feito este domingo ou segunda-feira.

"Conversei com o ministro da Economia, Elmer Cuba, para antecipar os apoios financeiros, o que será realizado com o apoio de organismos multilaterais", indicou a presidente, acrescentando que é "doloroso e triste" ver os efeitos das inundações.

Fujimori disse ainda estar a coordenar com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Carlos Espá, a gestão dos 14 milhões de dólares (13,2 milhões de euros) oferecidos pela China para a aquisição de equipamentos como sistemas de transvase e bombas de água destinados a enfrentar futuras chuvas intensas.

A Presidente garantiu também que continuará o apoio às famílias afetadas através da organização de cozinhas comunitárias em vários distritos de Piura, onde a água inundou ruas e danificou edifícios, embora ainda não existam relatórios oficiais completos sobre os estragos.

O chefe do Instituto Nacional de Defesa Civil (Indeci), Luis Vásquez, explicou este sábado ao canal estatal TVPerú que, por enquanto, existem 2.000 famílias afetadas.

Destacou ainda que em Piura há várias zonas conhecidas como "bacias cegas", que se inundam por serem áreas baixas onde a água da chuva se acumula sem ter por onde escoar.

Acrescentou que, como parte da ajuda humanitária, está prevista a distribuição de pelo menos 1.350 cabazes com alimentos e água nas diferentes zonas afetadas pelas inundações, tendo sido igualmente criado um abrigo temporário no setor de Los Algarrobos, com capacidade para acolher 25 famílias.

Vásquez referiu ainda que foram entregues 60 bombas de água de grande capacidade para retirar a água acumulada, mas reconheceu que são necessários mais equipamentos para acelerar os trabalhos. "São sempre precisos mais. Essa é a verdade", declarou.

O El Niño é um fenómeno sem periodicidade fixa, caracterizado pelo aquecimento anómalo das águas do Pacífico tropical, que provoca chuvas torrenciais nas zonas costeiras do Equador e do norte do Peru.

Estas regiões enfrentam frequentemente transbordos de rios e inundações, sendo que o fenómeno deste ano foi classificado como extraordinário.