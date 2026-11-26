Os serviços secretos ucranianos (GUR) anunciaram que atacaram hoje uma refinaria na região russa de Krasnodar, que provocou um incêndio e graves danos nas instalações petrolíferas da empresa russa Slaviansk Eco.

"Foram atacadas instalações-chave de produção, uma zona de tanques de armazenamento e um oleoduto", pode ler-se no comunicado do GUR.

O ataque provocou um incêndio no perímetro da refinaria, que, segundo as forças ucranianas, processa anualmente 5,2 milhões de toneladas de petróleo, transformadas em gasolina, gasóleo e fuelóleo.

Parte destes produtos é posteriormente fornecida ao Exército russo.

A empresa petrolífera reagiu ao ataque num comunicado no qual admitiu "incêndios graves nas instalações danificadas".

O ataque ocorreu numa altura em que a produção nas instalações já se encontrava paralisada para trabalhos de reparação, devido aos danos causados por um ataque anterior levado a cabo por Kiev em setembro, precisou a empresa russa.

"Os reservatórios de armazenamento de produtos petrolíferos pesados foram destruídos", enquanto "os reservatórios de armazenamento de petróleo e os oleodutos a eles ligados foram perfurados", detalhou a Slaviansk Eco no comunicado.

A Ucrânia intensificou este ano a sua campanha de ataques na Rússia e nas regiões ucranianas sob controlo russo, que qualifica de represálias face aos bombardeamentos de Moscovo que a assolam quase diariamente desde o início da ofensiva russa em grande escala, desencadeada em fevereiro de 2022.

Kiev ataca praticamente todos os dias a indústria petrolífera russa, cujas exportações constituem a principal fonte de financiamento do esforço de guerra russo.

Os constantes ataques têm impactado a indústria petrolífera russa e levaram Moscovo a admitir, na quarta-feira, que o país enfrenta um novo défice de combustível.

A Ucrânia congratulou-se com o facto de o novo pacote de sanções proposto este mês pela Comissão Europeia incluir a proibição de vender à Rússia as peças de substituição que permitem a este país voltar a colocar as suas refinarias em funcionamento após os ataques ucranianos.