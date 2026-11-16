Economia da Madeira voltou a acelerar em Agosto após três meses de abrandamento

A actividade económica da Região Autónoma da Madeira acelerou em Agosto de 2026, interrompendo três meses consecutivos de abrandamento. A evolução é revelada pelo Indicador Regional de Actividade Económica (IRAE), divulgado hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), que sinaliza uma recuperação do ritmo de crescimento face ao mês anterior.

Refira-se que o IRAE mantém-se positivo pelo 65.º mês consecutivo, desde Abril de 2021.

Na actividade turística, o número de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico, excluindo o alojamento local com capacidade inferior a 10 camas, diminuiu 0,5%. A quebra foi, contudo, menos acentuada do que em Julho, quando tinha atingido 1,5%.

Em sentido contrário, os proveitos totais cresceram 8,4%, acelerando face aos 6,2% do mês anterior. Também o rendimento por quarto disponível (RevPAR) registou uma evolução mais favorável, com um aumento de 3,9%, acima dos 2,8% de Julho. A taxa líquida de ocupação-cama subiu para 73,5%, depois dos 72,2% registados no mês precedente.

Na energia, a emissão de electricidade aumentou 4,5%, superando os 3,5% de Julho. Já a introdução no consumo de gasóleo recuou 3,8%, agravando a quebra de 2,3% observada no mês anterior. Na dinâmica empresarial, a relação entre sociedades constituídas e dissolvidas melhorou, passando para 2,7 novas empresas por cada dissolução, contra 2,4 em Julho.

Confiança e consumo com sinais distintos

Entre os indicadores qualitativos, a confiança da Indústria Transformadora evoluiu favoravelmente. Na Construção e Obras Públicas, no Comércio e nos Serviços, os respectivos indicadores de confiança diminuíram face ao mês anterior.

No consumo privado, a introdução de gasolina no consumo cresceu 3,7% em termos homólogos, acima dos 2,8% de Julho. O saldo dos empréstimos às famílias e às instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias para consumo e outros fins aumentou 8,1%, acelerando face aos 7,6% do mês anterior.

Em contrapartida, os levantamentos e as compras com cartões nacionais através de terminais de pagamento automático (TPA) cresceram 4,8%, abaixo dos 5,2% registados em Julho. As vendas de automóveis ligeiros de passageiros diminuíram 6%, mas a quebra foi bastante inferior à do mês precedente, quando tinha atingido 14,7%.

Investimento mantém comportamento heterogéneo

Os indicadores de investimento apresentaram evoluções distintas. As vendas de automóveis ligeiros de mercadorias caíram 36,2%, acentuando a redução de 16,9% registada em Julho. O saldo dos empréstimos concedidos a sociedades não financeiras recuou 1,2%, invertendo o crescimento de 2,6% observado no mês anterior.

Por outro lado, a comercialização de cimento aumentou 0,8%, contrariando a diminuição de 4% registada em Julho. O saldo dos empréstimos à habitação concedidos às famílias e às instituições sem fins lucrativos ao serviço das famílias cresceu 9,3%, ligeiramente abaixo dos 9,5% do mês anterior.

A avaliação bancária da habitação aumentou 16,9%, abrandando face aos 18,8% de Julho. Também o número de edifícios licenciados registou um crescimento homólogo, de 0,7%, inferior aos 1,4% observados no mês precedente.

Foto DREM

Exportações recuam e importações aumentam

Na procura externa, as exportações regionais de bens diminuíram 10%, embora a contracção tenha sido menos intensa do que em Julho, quando atingiu 14,6%. As importações aumentaram 12,4%, mas desaceleraram face ao crescimento de 33,1% registado no mês anterior.

O movimento de mercadorias nos portos da Região manteve-se positivo, com uma subida de 1,4%, abaixo dos 3,6% de Julho. No transporte aéreo, o número de passageiros nos aeroportos regionais cresceu 2,1%, também aquém dos 2,6% do mês anterior.

Já os levantamentos e as compras com cartões internacionais através de TPA aumentaram 2,8%, ligeiramente acima dos 2,6% registados em Julho.

Desemprego inscrito diminui 9,9%

No mercado de trabalho, o número de desempregados inscritos diminuiu 9,9% em termos homólogos, uma redução menos expressiva do que a verificada em Julho, de 12,8%. Os pedidos de emprego recuaram 10,2%, também abaixo da diminuição de 12,6% observada no mês precedente.

As ofertas de emprego registaram uma quebra de 19,1%, agravando ligeiramente a redução de 18,7% de Julho.

Inflação abranda para 4,1%

Nos preços, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) fixou-se em 4,1% em Agosto, abaixo dos 4,7% registados no mês anterior.

A inflação dos bens acelerou de 2,7% para 3,2%, enquanto a dos serviços abrandou de forma mais acentuada, passando de 7% para 4,9%. A inflação subjacente, que exclui os produtos alimentares não transformados e energéticos, diminuiu de 4,5% para 3,4%.

A DREM sublinha que o IRAE pretende sinalizar a direcção e a magnitude das flutuações da actividade económica, identificando períodos de aceleração, desaceleração e pontos de viragem. O indicador não substitui a variação real do Produto Interno Bruto (PIB), cujo apuramento exige um conjunto mais amplo e completo de informação estatística, embora exista uma forte correlação entre as duas variáveis.