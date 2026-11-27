A Companhia Grupo de Amigos do Teatro (GATO) estreia esta sexta-feira, para o público em geral, o espectáculo 'Alice no País do... Teatro', com a sessão de estreia já esgotada. Também as sessões destinadas às escolas se encontram lotadas.

A criação original, apresentada em coprodução com o Teatro Municipal Baltazar Dias, propõe uma viagem pelo universo teatral, inspirada na conhecida obra 'Alice no País das Maravilhas', de Lewis Carroll. Através da personagem Alice, o público é convidado a descobrir os bastidores do teatro e a importância desta arte enquanto espaço de liberdade, criatividade, encontro e transformação.

Ao longo da narrativa, Alice encontra várias figuras que evocam a tradição teatral, entre as quais um Coelho apressado, um Gato irónico, a Tragédia e a Comédia, uma Aranha tecedora de histórias e Baltazar Dias, símbolo do património dramático madeirense. A aventura aborda também as ameaças à liberdade artística e à diversidade de pensamento.

Com humor, música, referências à história do teatro e momentos de interacção com os espectadores, o espectáculo presta homenagem a todos os que contribuem para a vida dos palcos, dos actores aos dramaturgos, encenadores e técnicos, sem esquecer o público.

Mais do que uma adaptação da obra de Carroll, 'Alice no País do... Teatro' propõe uma reflexão sobre a criatividade, a liberdade de expressão, o valor da diferença e a necessidade de preservar espaços de criação artística. A iniciativa procura despertar o interesse dos mais jovens pelo teatro e recordar aos adultos a capacidade desta arte para reunir pessoas em torno de histórias e emoções partilhadas.

Depois da estreia desta sexta-feira, estão previstas sessões para o público em geral amanhã e 4 e 5 de Dezembro, sempre às 20 horas.

Paralelamente, decorre o evento 'Literatura e Sociedade: Alice no País do Teatro', que reúne vários convidados para debater as temáticas abordadas pelo espectáculo.