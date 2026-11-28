A presidente da Iniciativa Liberal (IL) criticou hoje o Governo, que considerou ter falta de liderança do país, e PS e Chega, por apresentarem "propostas esquizofrénicas" no âmbito do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027), referindo-se à habitação.

"A verdade é que, perante toda esta trapalhada que foi aqui criada por estes três partidos, não só não resolvemos o problema da habitação, como ainda o estamos a agravar e estamos a agravar de forma significativa", afirmou aos jornalistas, em Fátima, Mariana Leitão, à margem do 7.º Encontro de Núcleos e Autarcas.

Nos trabalhos de votação na especialidade do OE2027, foi aprovada uma proposta do PS, com o apoio do Chega, que elimina a taxa reduzida de IRS de 10% criada pelo Governo para incentivar os senhorios a praticarem "rendas moderadas" de até 2.300 euros, e que entrou em vigor em maio deste ano com efeito retroativo a janeiro.

A medida destina-se a compensar a perda de receita do Estado com a atribuição do IVA zero a um conjunto de bens alimentares essenciais a partir de janeiro de 2027.

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do OE2027, como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações.

Mariana Leitão salientou que o mercado de arrendamento "depende da confiança e da previsibilidade" e "tudo isso foi completamente destruído nesta enorme trapalhada que se fez", atribuindo responsabilidades ao PSD que, com CDS-PP forma o Governo, e PS e Chega, no caso destes dois por apresentarem "propostas completamente esquizofrénicas".

"Mas também por responsabilidade do Governo que não soube liderar, em momento algum, este processo", declarou a deputada, considerando que "não há liderança no país, não há este sentido de responsabilidade que é necessário para resolver os problemas das pessoas".

Alertando que quem sai prejudicado com esta situação são "as pessoas que querem encontrar uma casa e não conseguem", a líder da IL sustentou que "essa falta de liderança também tem um enorme prejuízo para o país e para as pessoas".

Questionada sobre o projeto de lei do Chega, apresentado na sexta-feira, que prevê a isenção de IVA sobre o mesmo cabaz de bens alimentares aprovado em 2023, para contornar a recusa do primeiro-ministro em concretizar esta medida do Orçamento, Mariana Leitão reafirmou que "toda esta trapalhada foi criada por estes partidos", desafiando-os a resolverem-na.

"Foi aprovado um orçamento com um conjunto de propostas que nós já tínhamos denunciado que eram profundamente contraproducentes para o principal problema que tínhamos de resolver", a habitação, insistiu, destacando que não se pode tratar e gerir o país "com este nível de irresponsabilidade e de impreparação que estes partidos têm revelado".

À pergunta se teme uma crise política, Mariana Leitão disse temer, "acima de tudo", que "os problemas que precisam de ver resolvidos pelos políticos", em particular a habitação, não estejam a ser resolvidos.

"É este nível de irresponsabilidade, de impreparação que toda esta situação revelou por parte" de PS, Chega, dos partidos que suportam o Governo e do Governo, adiantou, acusando o executivo de não ter "conseguido gerir, de forma eficiente, todo este processo orçamental a partir do momento em que entregou nas mãos da oposição a liderança deste orçamento" e que "agora não o quer inteiramente implementar".

Sobre o sentido de voto do partido ao projeto de lei do Chega sobre o cabaz alimentar, Mariana Leitão respondeu que precisa de ver "a proposta em detalhe", para depois se pronunciar.