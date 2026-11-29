Num destes fins de semana, aproveitei assuntos que tinha de resolver na capital e fui assistir ao Ballet “Quebra Nozes”, no Coliseu dos Recreios. As minhas vizinhas de plateia devem ter se enganado no espetáculo porque, além de nunca aplaudirem, desapareceram no intervalo, para gáudio do meu espaço pessoal.

Confesso que a primeira parte foi razoável, se calhar um pouco aborrecida, e dei por mim em pensar num quebra-nozes, mas daqueles que trouxe da Grécia, em madeira de oliveira, com um mecanismo parafuso que vai apertando as nozes até… craaaccc, só que em vez de nozes, imaginei outros tipos de fruta de variadas pessoas… craaaaccc… e dei por mim no máximo da permilagem do sorriso, ali resvés o riso. A peça não era uma comédia, mas na minha mente o enredo já era outro.

Cerca de meia hora e algum “scrolling” depois, começou a segunda parte e que segunda parte… A companhia não era de topo, mas os solistas foram maravilhosos, sobretudo os pares e a prima ballerina. Primeiro de tule branco, depois de tule prateado a imitar a neve, em fim de tutu vermelho e dourado. Fiquei fixada, quase num estado de “burro ao olhar o palácio”, para aquela beleza natalícia.

Ao som de escalas de harpa imaginária, transportei-me até os anos oitenta, no perdido Lombo de São João, onde desfrutei duma infância que já não existe e onde fui extremamente feliz. Mas, na verdade, nem tudo eram rosas e estrelícias e orquídeas e sapatinhos… O meu sonho de menina era, nem mais, nem menos, ser bailarina. Sim, eu sei, é o sonho que está para as meninas, como ser bombeiro ou astronauta está para os meninos, acontece que a menina lourinha, espevitada do Lombo de São João, na Ponta do Sol, tinha mesmo jeito para a coisa e o dom inato de se esticar e levar os membros a alturas nunca antes navegadas, digamos que poderia ter usufruído dessa capacidade e desse gosto durante o tempo que o corpo e a vontade me permitisse. Porém, aulas de Ballet, à altura, só na capital, a 1:30 meia de carro, estacionado no parque do Almirante Reis, ou a 2:30 h de autocarro aromático da Rodoeste, muitas vezes em horários incompatíveis com o dos pais, os únicos com capacidade de acompanhar, impediram-me de concretizar tal desejo. Passou-se, assim, ao lado duma grande, pequena, mas certamente, inexistente, carreira… e não falo do autocarro.

Durante o verão, a minha mãe levou-me, e às minhas perninhas pequeninas a dar a dar, a aulas de natação na piscina do liceu. Devo confessar que não gostava e não aprendi nada a não ser que o molusco que apanhei na pele fervia. Como boa insular, aprendi a nadar no mar, arrastada pelas ondas, num misto de lazer e sobrevivência, como quase todos nós. Já escrevemos sobre isso e o risco sério que este corpo correu de criar lodo, tanto era o tempo de molho Atlântico, pelo que não nos iremos repetir.

Após o término da peça, plena de efeito catártico, desci as Portas de Santo Antão e, embora ainda não fossem seis da tarde, reparei que as tendas da Renata e amigos tinham dado lugar às barraquinhas de Natal e deixei-me embeber do espírito natalício das luzes, da música e dos figurantes vestidos para encantar os mais novos e embrenhei-me na multidão (ainda manobrável) adentro. O corpo já pedia conforto, mas não se abusa: churros, farturas e sandes de presunto e queijo da serra eram demasiado para o meu pequeno estômago e vinho quente, ideia importada dos mercados do centro e leste da Europa não faz o meu estilo quase abstémio. O mesmo não se pode dizer do chocolate quente que duas barraquinhas seguidas vendiam a um preço inflacionado, mas que aceitei. Pedi um clássico, sem chantili ou outras coberturas, fui para um canto esperar que deixasse de ser uma ameaça à minha língua e tomei o chocolate.

Enquanto esperava a minha vez passou um jovem adulto que, a se referir à iguaria, disparou, taxativamente o que se passa a citar: -“Se tomasse isso dava-me uma caganeira”. Sorri. Paguei. Rezei. Rezei porque o voo foi turbulento e não nos era possível levantar. Nossa Senhora das Entranhas ouviu as minhas preces e consegui chegar a casa, transpirando, mas inteira, segura, com o chocolate no bucho e a cabeça cheia de sonhos que nunca foram.