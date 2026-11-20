O Norte registou em 2025 os valores mais baixos da última década no consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas dos jovens aos 18 anos, mas os jogos de apostas 'online' sobem desde 2023, indica um relatório ontem divulgado.

O estudo Comportamentos Aditivos aos 18 anos - Inquérito aos jovens participantes no Dia da Defesa Nacional, consultado pela Lusa, diz que o Norte se afirmou "como uma das regiões onde os comportamentos aditivos têm menos expressão entre os jovens de 18 anos".

"O Norte é a única região que regista valores sempre inferiores ao total nacional", destaca o relatório do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências.

O documento detalha que os jogos de apostas 'online' ocupavam, em 2025, 17,7% dos jovens do Norte, em contraponto com a média nacional de 17,3%.

Em 2015, o Norte registava 17% dos jovens a praticar jogos de apostas 'online', ao passo que a média nacional era de 15,1%.

A percentagem mais elevada de jovens nortenhos (18,3%) nos jogos 'online' aconteceu em 2021, o valor desceu para 16,1% em 2023 e tem subido desde então.

Na embriaguez severa nos últimos 12 meses há também uma exceção: os valores de 2025 dos jovens do Norte são mais elevados (28,2%) do que os de 2015 (26,6%), situando-se agora abaixo da média nacional (32,4%).

O consumo 'binge' (consumo episódico excessivo) de bebidas alcoólicas nos últimos 12 meses tem descido no Norte, mas em 2025 abrangeu 40,1% dos jovens (média nacional de 45,2%).

A prevalência do consumo de bebidas alcoólicas ao longo da vida abrangeu 70,6% dos jovens do Norte em 2025, com a média nacional a situar-se nos 74,7%.

Quanto às drogas ilícitas, a prevalência do consumo ao longo da vida dos jovens nortenhos inquiridos em 2025 foi de 19,8% (média nacional de 23,2%).

Em 2015, a prevalência do consumo de drogas ilícitas no Norte abrangia 28,6% dos jovens e a média nacional era de 30,7%.

A prevalência de consumo de tabaco nos últimos 12 meses foi de 32,4% dos inquiridos do Norte em 2025.

A prevalência do consumo de tabaco ao longo da vida foi identificada por 37,5% dos jovens questionados em 2025, quando a média nacional foi de 41,2%.

A canábis é, "de longe, mais consumida ao longo da vida em todas as regiões do país", embora o Norte se destaque "em sentido contrário, apresentando valores um pouco abaixo (1,7%) do total nacional (2,1%)", de acordo com o documento.

O relatório observa que o consumo recente de tranquilizantes ou sedativos sem indicação médica dos jovens de 18 anos é um dos comportamentos com "menos expressão em todas as regiões do país".

O estudo assinala também que, embora a tendência nacional "aponte para um claro crescimento dos problemas decorrentes do consumo de álcool, de drogas ilícitas e da utilização da Internet entre 2015 e 2025, a maioria dos jovens de 18 anos declara não os ter experienciado nos 12 meses anteriores à inquirição".

A região Norte destaca-se "por uma menor experiência deste tipo de problemas tomados em conjunto", diz o relatório.

"O Norte é a única região que regista valores consistentemente inferiores ao total nacional em todos os indicadores relativos aos problemas (menos três pontos percentuais no caso do álcool e da Internet e menos um ponto percentual no caso das drogas ilícitas)", observa.

A nível nacional, a experiência recente de problemas associados à Internet (35%) é superior à do álcool e drogas ilícitas (32%).

No Norte, 32,9% dos jovens referem problemas associados à Internet em 2025.