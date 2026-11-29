Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, afirmou ontem que o novo partido que está a lançar, o "Fazemos", visa resolver os bloqueios políticos e económicos do país e recuperar os princípios e valores fundadores da democracia.

Este foi um dos objetivos apontados pelo antigo ministro social-democrata e atual autarca de Oeiras no discurso em que apresentou os princípios programáticos do seu partido.

"Cinco décadas passadas sobre a construção da democracia, vivemos hoje num país bloqueado. Bloqueado politicamente, bloqueado economicamente e bloqueado socialmente. Os bloqueios que nos permitimos que Portugal se deixasse mergulhar, trouxeram o medo e levaram-nos a esperança", declarou.

A seguir, acrescentou: "É preciso recuperar os princípios e valores fundadores do nosso regime".

Isaltino Morais entrou no átrio da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa pelas 18:15 horas, perante centenas de apoiantes, de todas as gerações, mas sem a presença de personalidades consideradas de primeira linha na política nacional. Gritou-se "Isaltino, Isaltino".

O presidente da Câmara de Oeiras respondeu imediatamente a essa questão sobre a ausência de personalidades presentes na sessão: "As personalidades são vocês, quem acredita que é possível mudar Portugal", disse, recebendo muitas palmas.

Deixou mais uma nota sobre este assunto: "Todos os dias me chegam informações de pessoas a manifestarem a sua vontade de aderir a este partido: autarcas, professores, cidadãos das mais variadas profissões e dos mais variados pontos do país".

Nas bancas instaladas à entrada da faculdade, voluntários estavam a recolher assinaturas para a formação do novo partido Fazer. Sobre este processo de recolha de um número mínimo de assinaturas para a formalização do seu partido junto do Tribunal Constitucional, Isaltino Morais comentou que, mesmo antes de a sua força política estar formada, já se fazem perguntas sobre tudo.

"Vamos satisfazer a ansiedade da comunicação social e dos comentadores. Se numa conferência de imprensa tenho esta assistência, o que fará quando fizermos comícios", declarou.

No seu discurso, o presidente da Câmara de Oeiras criticou os populismos de esquerda e de direita, mas também os partidos centrais do regime, o PSD e o PS.

"As nossas propostas serão uma demonstração do nosso compromisso com o país e uma provocação aos partidos que continuam numa lógica assente apenas na retórica que nada muda nem constrói. A esses partidos dizemos: O vosso modo de fazer política", afirmou, elevando o seu tom de voz.

Em várias passagens, o antigo dirigente e ministro do PSD criticou o seu antigo partido, demarcou-se também de opções recentes como a criação do IVA zero para bens alimentares essenciais, ou a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), e também não esqueceu o recente discurso do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, na sessão solene do 25 de Novembro na Assembleia da República.

"A democracia vive naturalmente de uma dialética de contradição e do confronto de ideias, mas não vive e não sobrevive com trincheiras. Querer apenas valorizar o papel dos dissensos é ceder a uma lógica de barricada", defendeu. A seguir, neste contexto, contrapôs: "Lutaremos pela construção dos consensos, porque são eles que permitem estabelecer as bases do desenvolvimento", defendeu.

Na parte final do seu longo discurso, Isaltino Morais considerou que "tempo excecionais exigem medidas excecionais".

"Este novo partido é uma medida excecional para devolver ao país a capacidade de governar e recuperar o seu desígnio. Somos, lamentavelmente, um país sem desígnio. Vamos criar uma política de verdade contra a mentira e de coragem contra o medo", prometeu.

Falou, ainda, numa forma diferente de estar no terreno, quando disse que irá a lugares "onde os outros não vão".

"Iremos ao encontro dos excluídos e dos invisíveis, olhá-los nos olhos. Vamos falar com a geração esquecida e dizer-lhes que contamos com eles. Vamos ao encontro dos mais velhos e dizer-lhes que contamos com eles e vamos dizer aos jovens que só há um país", acrescentou.