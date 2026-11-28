A Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) distinguiu, esta sexta-feira, 41 personalidades e entidades na Gala do Atletismo 2025/2026. Egídio Olim, presidente da Associação destacou o crescimento da modalidade, durante a cerimónia que teve lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e apontou necessidades urgentes nas infraestruturas e reforçou a ambição de construir uma nova pista de atletismo no Funchal.

Numa gala que distinguiu 41 atletas, clubes, treinadores, juízes e dirigentes pelo trabalho e resultados alcançados ao longo da época. O balanço apresentado pelo presidente da AARAM, Egídio Olim, foi extremamente positivo, mas a ambição do dirigente é clara: fazer crescer ainda mais o atletismo regional.

No seu discurso, Egídio Olim começou por destacar o contributo do Regimento de Guarnição n.º 3 (RG3), em particular do seu comandante, Coronel Musa Paulino, para o desenvolvimento da modalidade na Madeira.

"O RG3 é o local onde fazemos o que são lançamentos de martelo, disco e peso. O RG3 tem sido um local que tem fabricado muitos campeões de todos os escalões. Para nós, o melhor do RG3 ainda está para vir", afirmou.

O presidente da AARAM deixou ainda uma novidade importante relativamente às infraestruturas desportivas: a futura pista de atletismo do Funchal poderá vir a ser construída naquele espaço.

"As coisas estão muito bem encaminhadas, continuamos a trabalhar, já foram dados alguns passos e, uma vez mais, com um grande contributo do Coronel Musa Paulino", revelou, aproveitando para prestar uma homenagem ao responsável militar.

Madeira afirma-se no panorama nacional

Egídio Olim fez questão também de evidenciar os resultados alcançados pelos clubes madeirenses, com particular referência ao Grupo Desportivo do Estreito e à Associação Jardim da Serra, que têm conseguido afirmar-se entre os melhores do atletismo nacional.

O dirigente salientou ainda o crescimento da AARAM, que ocupa atualmente uma posição de destaque no panorama nacional, apenas atrás das associações de Lisboa e do Porto.

Apesar dos resultados positivos e da realização de vários eventos importantes, o objetivo passa por aumentar o número de praticantes federados. Nesse sentido, deixou um apelo à população para se juntar à modalidade, lembrando que a filiação tem custos simbólicos e permite participar em mais de 60 competições.

"É altura de se juntarem a nós. São valores simbólicos. Podem participar em mais de 60 competições. Chegou a altura de darmos um salto. Queremos mais. Tragam mais atletas para a modalidade", apelou.

Ribeira Brava precisa de melhores condições

Nem tudo, porém, são boas notícias. O presidente da AARAM aproveitou a ocasião para alertar para os problemas que afetam o Complexo Desportivo da Ribeira Brava, nomeadamente o desgaste de equipamentos, a falta de material e as dificuldades sentidas pelos atletas nos treinos e nas competições.

Egídio Olim pediu a intervenção do Governo Regional e da Direção Regional do Desporto, defendendo a criação urgente de melhores condições de trabalho para a preparação dos atletas.

"É urgente criarmos oficinas de trabalho, para treinar e competir. Peço ao Governo Regional e à Direção Regional do Desporto para que sejam resolvidos alguns dos problemas que afetam o Complexo Desportivo da Ribeira Brava", sublinhou.

O dirigente apontou ainda a falta de substituição de equipamentos e a escassez de material para competir, alertando para os constrangimentos que estas dificuldades provocam na atividade diária da modalidade.

A eventual utilização do complexo pelo futebol para a realização de treinos é também motivo de preocupação, uma vez que poderá afetar a organização do atletismo.

"Sabemos que isso vai-nos causar alguns transtornos na nossa orgânica. Estamos sempre disponíveis e em consonância com tudo aquilo que nos é pedido, mas esta é também uma das razões para trabalharmos ainda mais rápido para a nossa futura pista do Funchal", salientou.

Governo garante avanço da nova pista

Presente na cerimónia esteve David Gomes, Diretor Regional do Desporto, que deixou uma garantia importante: a nova pista de atletismo vai mesmo avançar.

"Será desta para que possamos ter mais e melhor atletismo na nossa Região", afirmou.

O responsável abordou também o Plano de Apoio ao Desporto, garantindo que os contratos relativos à época 2026/2027 deverão ser assinados até Dezembro, permitindo consolidar os pagamentos correspondentes a 50% da comparticipação financeira destinada à atividade desportiva e às deslocações.

"Compromisso para que todos nós tenhamos mais e melhor desporto", reforçou.

A terminar, ficou ainda o apelo de Egídio Olim à participação da população na Corrida das Mulheres e na Corrida dos Homens, iniciativas que permitem angariar verbas para o Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro.

Mais do que uma cerimónia de entrega de prémios, a Gala do Atletismo serviu, assim, para celebrar os resultados alcançados, reconhecer quem trabalha diariamente pela modalidade e projetar novos desafios. Com uma nova pista no horizonte, o atletismo madeirense quer continuar a crescer e a conquistar o seu espaço entre os melhores.