Centenas de homens manifestaram-se ontem em Viena, frente ao Parlamento austríaco, exigindo o fim da violência contra as mulheres num protesto para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro.

Naquela que foi a segunda manifestação com este propósito na Áustria, depois de uma primeira ocorrida em março, alguns manifestantes transportavam cartazes com as frases "O patriarcado mata" e "Desviar o olhar torna-o cúmplice".

"Não há desculpa para a violência", disse à multidão Manfred Zeisberger, identificado como um antigo agressor de violência doméstica que fez terapia e se tornou ativista da causa.

"Nós, homens, permanecemos em silêncio durante demasiado tempo. Este silêncio tem de acabar", acrescentou outro participante, Andreas Nevlacsil, em representação da organização da manifestação, a White Ribbon Austria, uma iniciativa de homens que trabalham para prevenir a violência contra as mulheres.

"Concordo com a ideia de que os homens são tanto o problema como a solução", disse à AFP Daniel Kovacs, um 'designer' gráfico de 41 anos que se encontrava entre os manifestantes.

Para prevenir a violência, a organização White Ribbon Austria está a fazer campanha para garantir mais serviços de aconselhamento para rapazes e homens, e impor sanções contra conteúdos 'online' que promovam a violência, incluindo os autores dos conteúdos e as próprias plataformas que os distribuem.

Na Áustria, uma em cada três mulheres sofre violência física ou sexual em algum momento da vida, segundo o governo.

Desde o início de janeiro, 20 mulheres foram mortas naquele país por alguém que conheciam, de acordo com uma associação de casas de abrigo para mulheres que registou uma média de 25 femicídios por ano desde 2019.

Campanhas de sensibilização e manifestações têm sido realizadas em várias partes do mundo durante esta semana para assinalar o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.

No início da semana, um relatório divulgado pela ONU revelava que cerca de 47 mil mulheres e raparigas, ou cerca de cinco por hora, foram mortas por familiares em todo o mundo em 2025.