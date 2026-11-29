Os bolseiros de investigação científica decidiram ontem em plenário avançar para uma manifestação nacional em janeiro contra os cortes na ciência e a recusa do Governo em transformar bolsas em contratos de trabalho, uma possibilidade prevista na lei.

A Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) reuniu ontem mais de uma centena de bolseiros, entre participações presenciais, na Universidade de Aveiro, e online, num plenário que votou por uma manifestação nacional em janeiro, ainda sem dia concreto definido, mas que deverá acontecer em Lisboa, frente à Assembleia da República.

A principal reivindicação da ABIC, que o presidente da associação, João Neves, disse ser também uma das razões para a associação existir, é garantir a passagem das bolsas de investigação a contratos de trabalho, pondo fim à precariedade e à falta de direitos laborais.

Essa exigência foi alvo de um abaixo-assinado, entregue ao Governo, que reuniu mais de quatro mil assinaturas a favor da passagem das bolsas a contratos de trabalho, um número que João Neves considera ser expressivo de um consenso na comunidade científica e académica sobre a justiça da reivindicação.

"O Estatuto da Carreira de Investigação Científica (ECIC) já permite a contratação de doutorandos e de assistentes de investigação, portanto nós consideramos que o instrumento legal para a contratação dos bolseiros está criado e existe", defendeu João Neves, explicando que a ABIC pretende ver o Estatuto de Bolseiro de Investigação revogado e aplicado o ECIC.

A ABIC contesta a posição transmitida pela secretária de Estado da Ciência e Inovação, Helena Canhão, numa reunião em outubro.

"O que nos foi transmitido é que não há nenhum tipo de calendarização, não há nenhuma intenção de utilizar o ECIC como instrumento de contratação dos bolseiros. Portanto, é nesta situação em que nos encontramos, em que o Governo, no nosso entendimento, não quer cumprir o diploma que o próprio aprovou e que propôs na Assembleia da República, portanto nós viemos a Aveiro fazer um plenário nacional exatamente para decidir o que é que iríamos fazer quanto a isso, e a resposta que nós chegámos foi esta manifestação", disse João Neves.

Segundo as estimativas da ABIC, que não tem números exatos, serão cerca de 10 mil os bolseiros de investigação em Portugal, todos elegíveis para um contrato de trabalho, uma vez que o entendimento da associação é que qualquer bolsa de investigação, independentemente da sua duração, pode e deve ser substituída por um contrato.

A ABIC pretende também aproveitar todas as possibilidades de contacto com a nova agência financiadora da ciência, a Agência para a Investigação e Inovação (AI2), "para pressionar" nesse sentido.

Do lado das instituições onde os bolseiros trabalham há também um problema de subfinanciamento, que alimenta o problema do recurso a bolseiros, sublinhou João Neves.

"Por um lado, temos a manutenção do estatuto do bolseiro, que permite a contratação de pessoas a fazer trabalho científico, num regime que tem muito menos direitos laborais. Por outro lado, temos o subfinanciamento das instituições, em que se uma instituição precisa de fazer algum trabalho científico e não tem dinheiro para contratar irá recorrer a uma bolsa", disse.

"Enquanto houver o estatuto do bolseiro, vai sempre haver instituições a recorrer a ele. E enquanto houver o subfinanciamento das instituições, há sempre uma necessidade de tentar contratar ou fazer ciência da maneira mais barata. Portanto, na verdade, isto é um problema que se retroalimenta", acrescentou o presidente da ABIC.

Em julho deste ano a precariedade na investigação científica já tinha motivado um protesto em Lisboa em frente ao Centro de Congressos de Lisboa, onde iria estar o primeiro-ministro, Luís Montenegro, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, e a Secretária de Estado Helena Canhão na sessão de abertura do Encontro Ciência e Inovação 2026.