O Presidente da República, António José Seguro, assinalou hoje o Dia Nacional da Igualdade Salarial comprometendo-se a contribuir para a resolução da injustiça de as mulheres receberem em média menos 168 euros por mês do que os homens.

"Em Portugal, as mulheres ganham menos 11,9% do que os homens. São, em média, menos 168 euros por mês. É como se as portuguesas trabalhassem 43,4 dias por ano sem receber", refere António José Seguro numa mensagem publicada no sítio oficial da internet da Presidência da República.

O chefe de Estado sublinha que "homens e mulheres partilham, todos os dias, as mesmas funções" e, apesar disso, "a desigualdade existe".

"Muitas vezes não é percebida, mas é vivida e está marcada no menor salário das mulheres. As nossas mães, as nossas irmãs, as nossas companheiras não podem ganhar menos do que os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos companheiros. Simplesmente não faz sentido", sustenta.

Para António José Seguro, "só há coesão social quando a trabalho igual corresponder salário igual".

"Esta é uma desigualdade invisível, e por isso exige o empenho de todos. Do Presidente da República, de quem governa, de quem gere, de quem contrata, de quem trabalha. Temos os instrumentos necessários para avaliar os postos de trabalho e corrigir as diferenças. Cabe-nos usá-los. Apontar o problema não basta. Falta resolvê-lo", aponta.

Seguro compromete-se a "lembrar, mas também para agir, contribuindo para a resolução desta injustiça".