Isaltino Morais, presidente da Câmara de Oeiras, que hoje apresentou os princípios programáticos do novo partido, o "Fazemos", afirmou que a sua força política estará no centro político, será reformista e a favor da regionalização.

"Há quem diga que o centro morreu, mas nós dizemos o contrário. Há um modo de estar na política que é radicalmente moderado", defendeu o antigo dirigente do PSD, perante centenas de apoiantes, numa sessão que encheu o átrio principal da Faculdade de Direito de Lisboa.

De acordo com o antigo ministro social-democrata do Governo liderado por José Manuel Durão Barroso, o Fazemos "tem os seus pilares fundamentais na matriz da social-democracia, na defesa do reformismo, da regionalização e do pragmatismo".

"O reformismo, porque vivemos um contexto de impossibilidade de fazer aprovar as reformas estruturais pelas quais o país anseia", especificou, antes de iniciar uma série de críticas aos partidos centrais no sistema político nacional, o PSD e o PS.

"Os partidos do centro político, por fragilidade ideológica e medo de perder eleições, cientes de não estarem a ir ao encontro dos interesses das populações, foram progressivamente encostando-se aos extremos. Ao chegarem-se aos extremos foram esvaziando o centro que era o chão comum que permitia os acordos essenciais de regime", sustentou o autarca de Oeiras.

A sua demarcação face ao atual estado do PSD e do PS foi ainda mais longe.

"Em grande medida, temos sido governados por sociais-democratas e socialistas democráticos não praticantes -- e todos conhecemos o fenómeno do catolicismo não praticante, tipo: digo que sou, mas não ajo como tal. A distância entre palavras e ações, ou pior, palavras e inações, além de degradarem a vida política pela má governação também degradam a crença dos partidos centrais do regime", acrescentou.

Em termos programáticos, no seu discurso, Isaltino Morais deu prioridade às soluções para resolver a crise na habitação: "Temos de fazer casas onde as casas são necessárias, mas não na minha aldeia, onde há muitas casas vagas e ninguém quer viver nelas".

Na educação advogou maior autonomia para as escolas e falou alguns minutos sobre a necessidade de uma "mudança de mentalidades" na justiça portuguesa.

"Manter os cidadãos anos e anos sob suspeita é uma forma de degradar a justiça e a democracia", declarou o presidente da Câmara de Oeiras, que, no passado, já cumpriu pena de prisão e que ainda enfrenta processos judiciais.