O stand do Megamotor tem disponível para entrega imediata um Volkswagen ID.4 77 kWh Pro Performance de 2021, um SUV 100% elétrico de 5 lugares focado no espaço familiar e no conforto de condução.

Equipado com um motor de 204 cavalos (150 kW) e uma bateria de 77 kWh — que mantém a garantia de fábrica de 8 anos ou 160.000 km —, este modelo oferece uma autonomia anunciada de até 520 km em ciclo WLTP. Suporta carregamentos rápidos em corrente contínua (DC) até 125 kW, permitindo repor a bateria de 10% a 80% em cerca de 35 minutos, além de carregamento em corrente alternada (AC) até 11 kW.

No exterior, esta unidade distingue-se pela pintura bicolor com tejadilho em preto contrastante, jantes em liga leve de 20 polegadas, faróis Full LED, barras de tejadilho e vidros traseiros escurecidos. O habitáculo sobressai ainda pela amplitude garantida pelo piso totalmente plano e por uma bagageira de 543 litros com fundo duplo para arrumação dos cabos de carregamento. A nível de conforto, inclui bancos dianteiros aquecidos em microfibra ArtVelours e pele, volante multifunções em pele igualmente aquecido, ar condicionado automático bi-zona e iluminação ambiente personalizável com 30 cores.

Além do mais, a viatura está equipada com câmara de marcha-atrás, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros, assistente de manutenção na faixa (Lane Assist) e sistema de travagem autónoma de emergência (Front Assist).

O Volkswagen ID.4 Pro Performance 1st está disponível por 24 900 euros. Para quem procura uma solução de financiamento, a simulação a 120 meses, sem entrada inicial, prevê uma mensalidade a partir de 325,56 euros*. A garantia é de 18 meses, por mútuo acordo.

Para conhecer esta unidade ou obter mais informações, contacte o Megamotor pelos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540, ou visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Consulte também a oferta de veículos em www.megamotor.pt.

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.