O Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) apelou hoje à mobilização para as ações de luta da Frente Comum, a greve na administração pública, sexta-feira, e da CGTP- IN, a manifestação nacional "Todos a Lisboa", no sábado.

Em comunicado, o STAL informou que se junta "às grandes ações de luta convocadas pela Frente Comum (no dia 20) e CGTP-IN (dia 21), tendo emitido pré-avisos de greve ao trabalho normal, suplementar e às horas extraordinárias".

Apelando à mobilização na administração local e setor empresarial, a organização sindical subscreve "todas as razões da luta e os objetivos" da greve de 24 horas (sexta) na administração pública, e da manifestação nacional (sábado), de "combater os baixos salários, as injustiças e desigualdades, e garantir o aumento dos salários, das pensões" e "melhoria dos serviços públicos".

Além disso, o STAL acrescenta "exigências específicas, nomeadamente "suplemento de penosidade e insalubridade mais abrangente e atualizado e a inclusão do fator risco", a sua aplicação "a todos os trabalhadores do setor empresarial" e "regulamentação dos suplementos de disponibilidade e piquete".

Ouras exigências são a "identificação e regulamentação das profissões de desgaste rápido na administração local, setor empresarial" e "empresas concessionárias", bem como a "reposição integral do direito à indemnização devida por acidente de trabalho e/ou doença profissional".

"Enquanto empobrecemos, os grandes grupos económicos enriquecem, lucrando com a especulação, com as 'borlas' fiscais e as descidas no IRC [Imposto sobre Rendimento Pessoas Coletivas] que o Governo lhes tem proporcionado", considerou a direção nacional do STAL.

Para a estrutura sindical, "os preços e os lucros sobem... só os salários é que não!", ou seja, "o 'cabaz alimentar' sobe para quem compra, os lucros sobem para quem vende!".

"O PSD-CDS - com apoio do Chega e IL e a abstenção do PS -- não governa para nós, mas para o grande capital", apontou o STAL, acrescentando que o Orçamento do Estado para 2027, "enquanto retira verbas ao SNS [Serviço Nacional de Saúde], à escola pública, à Segurança Social e às autarquias, distribui benefícios fiscais e desce o IRC para os grandes grupos económicos".

A Frente Comum, segundo o sindicato, entregou ao Governo em setembro "mais de 80 propostas para resolver os problemas dos trabalhadores da Administração Pública, mas o executivo "nem se dignou a sentar-se à mesa para negociar salários, carreiras, vínculos ou serviços públicos" e "travou o processo com reuniões vazias e propostas que não respondem a nenhuma das reivindicações".

O reforço da luta, advoga-se na nota, possibilitará "reverter este rumo" e, no dia seguinte à greve, a manifestação nacional "Todos a Lisboa", convocada pela CGTP-IN, exigirá "mais direitos, melhores salários, condições de trabalho dignas e o reforço dos serviços públicos e das funções sociais do Estado".