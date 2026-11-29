O número de russos que têm uma opinião positiva sobre o Presidente dos EUA, Donald Trump, mais do que duplicou desde abril, segundo resultados de sondagens divulgados ontem pelo Fundo de Opinião Pública (FOM).

Atualmente, de acordo com estas sondagens, 22% dos russos têm uma boa imagem do chefe da Casa Branca, um indicador que, há sete meses, era de apenas 9%, aponta o FOM, na sua página na internet.

Por outro lado, o número de cidadãos do país que criticam Trump caiu de 55% para 40% nesse mesmo período. Os 38% restantes não souberam responder.

Quanto aos EUA em geral, 19% expressam uma opinião positiva, 25% negativa e quase metade (47%) mantém uma posição neutra.

Trump chamou o Presidente russo, Vladimir Putin, de "amigo" durante um encontro recente na China, onde ambos participaram numa histórica cimeira tripartida com o líder chinês, Xi Jinping.

O Presidente norte-americano foi duramente criticado por isso, mas justificou-se ao dizer que chamou Putin de "amigo" porque deseja acabar com a guerra, acrescentando que mantém "uma relação muito boa" com o líder russo há muitos anos.

Trump afirmou ter pedido a Putin que "pusesse fim a toda agressão militar" contra países europeus, nações que acusam Moscovo de conduzir uma guerra híbrida contra os seus territórios.

"Durante as minhas conversas na China com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin, dediquei bastante tempo a falar sobre o facto de que gostaria de ver o Presidente Putin encerrar toda a agressão militar contra territórios em toda a Europa, na esperança de conseguir um acordo entre a Rússia e a Ucrânia", publicou Trump na sua plataforma Truth Social.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, mostrou-se muito crítico em relação a Trump, reiterando que é como dizer que alguém era amigo do ditador alemão Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial.

Enquanto isso, o Kremlin rejeitou, esta quinta-feira, a trégua de inverno, abrangendo tanto a questão energética quanto a exportação de cereais pelo Mar Negro, exigida pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, classificando-a como um "ultimato".

As negociações russo-ucranianas, com mediação dos Estados Unidos, foram retomadas em 10 de novembro após quase nove meses de interrupção. Os europeus esperam participar nas próximas rondas, mas a Rússia, por agora, recusa.