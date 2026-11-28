Um total de 677 animais vivos, incluindo tarântulas, escorpiões, centopeias e osgas, foram encontrados pelas autoridades peruanas no aeroporto internacional de Lima, nas malas de dois cidadãos chineses que iam regressar à China e foram detidos.

Agentes do Serviço Nacional Florestal e de Fauna Silvestre (Serfor), do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, e da Alfândega do Aeroporto Internacional Jorge Chávez, o maior do Peru, encontraram na bagagem dos dois turistas centenas de sacos de plástico onde estavam guardados os animais vivos.

Num comunicado, o Serfor precisou que, no interior de duas malas que seriam despachadas para o porão da aeronave, dois jovens chineses levavam 386 tarântulas de diversas espécies, algumas de cores vibrantes e outras até agora desconhecidas da ciência, procedentes de várias regiões do país, como Madre de Dios, Loreto e Junín.

Foram igualmente encontrados 112 escorpiões (que seriam oriundos de Cajamarca), 166 centopeias, sete lagartixas (de Tumbes) e seis formigas que estavam mortas.

"Todos os espécimes estavam acondicionados em sacos do tipo 'ziploc' e organizados dentro de caixas de plástico", indicou o Serfor, acrescentando que o conjunto de animais vivos foi avaliado em 100 mil dólares (91,3 mil euros).

O organismo referiu ainda que, para garantir a sobrevivência durante a viagem de Lima à China, os animais estavam envoltos em papel de cozinha húmido e que um dos indivíduos transportava também um recipiente de plástico com tarântulas dentro de uma pequena mochila de peluche, que trazia às costas.

Segundo o Serfor, os dois cidadãos chineses encontram-se sob custódia da Polícia Nacional do Peru (PNP) e enfrentam um processo-crime da Procuradoria Especializada em Matéria Ambiental.

"Descobrimos este novo carregamento no aeroporto, o que representa um duro golpe para as máfias que traficam animais selvagens; ainda mais, considerando a crescente procura ilegal de invertebrados, que são comercializados como animais de estimação em países europeus e asiáticos", afirmou Cora Suárez, técnica de controlo florestal e de fauna selvagem do Serfor.

A especialista salientou que uma das espécies de tarântulas encontradas, a 'Pamphobeteus antinous', está classificada como "vulnerável" na lista de espécies ameaçadas da fauna selvagem legalmente protegidas.

O Serfor sublinhou que transportar e exportar fauna selvagem sem a devida autorização constitui uma infração muito grave, nos termos da Lei Florestal e da Fauna Selvagem, sujeita a uma coima elevada que pode ir de 55 mil a 27,5 milhões de soles (de 14,6 mil a 7,3 milhões de euros).

Esta operação vem somar-se à realizada a 04 de novembro, na qual dois cidadãos alemães e um polaco estavam a tentar retirar do país milhares de tarântulas, escondidas dentro das suas malas.