A empresa aeroespacial SpaceX e o seu diretor-executivo, Elon Musk, anunciaram quarta-feira que vão oferecer uma ação a cada uma das designadas 'Contas Trump' de investimento para menores dos EUA.

Em comunicado, a SpaceX especificou que, pela sua parte, dará uma ação ordinária de Classe A da nova emissão "a cada Conta Trump atualmente no ativo" e que Musk "vai igualar pessoalmente a quantidade de ações doada pela SpaceX".

A diretora financeira da empresa, Gwynne Shotwell, já se tinha comprometido a fazer um donativo pessoal de dois milhões de títulos.

"A SpaceX está a criar a infraestrutura do futuro e a trabalhar para converter a vida em multiplanetária. Acreditamos que ser proprietário da empresa que está a criar esses sistemas deveria alargar-se à seguinte geração para o seu benefício a longo prazo", destacou-se no texto.

O programa das 'Contas Trump', criado no contexto da lei orçamental aprovada pelo Congresso e promulgada por Donald Trump, começou oficialmente em 04 de julho e contempla um depósito inicial de mil dólares pelo Departamento do Tesouro para os bebés nascidos entre 2025 e 2028.

O Departamento do Tesouro divulgou em outubro que tinha inscrito de maneira automática em torno de 60 milhões de crianças no programa.

As contas permitem acumular fundos com vantagens fiscais destinados ao futuro das crianças, se bem que possam ter acesso ao dinheiro depois dos 18 anos.

Entre os financiadores do programa estão Michael Dell, fundador e diretor-executivo da Dell, e outras empresas, como Intel, Robinhood e Micron, anunciaram contributos adicionais ao programa das 'Contas Trump' para os filhos dos seus empregados.