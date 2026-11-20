O Irão rejeitou as alegações do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que está a desenvolver armas químicas e comparou-as às acusações de que o Iraque possuía armas de destruição maciça antes da invasão em 2003.

"Depois da grande narrativa da 'ameaça nuclear iraniana', os responsáveis norte-americanos afirmam agora que há indícios de que o Irão está a desenvolver armas biológicas ou químicas!", afirmou esta madrugada na rede social X o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ismail Bagaei.

O diplomata comparou a situação às "afirmações infundadas" de há duas décadas, segundo as quais o Iraque possuía armas de destruição maciça e que foram utilizadas "para gerar apoio público e preparar o caminho para uma invasão militar" em 2003.

"E agora deparamo-nos com novas acusações inquietantes e um discurso que parece seguir o mesmo guião fraudulento", afirmou.

Trump afirmou na quarta-feira à Fox News que "há indícios de que o Irão está a investigar armas químicas e biológicas, porque lhes fechámos o caminho no domínio nuclear".

O Irão afirmou na terça-feira que os Estados Unidos e Israel estão a "preparar o terreno mediático" para justificar novos ataques, depois de os meios de comunicação norte-americanos terem noticiado um suposto plano iraniano para atacar Washington com uma "bomba suja" e a utilização de barragens para fins militares.

O New York Times noticou na quinta-feira que Trump pondera novos ataques aéreos contra o Irão "com uma duração entre quatro e sete dias", face à crescente pressão de Israel para que os Estados Unidos ajam, segundo revelaram ontem ao jornal funcionários norte-americanos e israelitas, sob condição de anonimato.

Quase nove meses após o início da guerra, as tensões entre o Irão e os Estados Unidos intensificaram-se nas últimas semanas, com trocas de ataques e incidentes no estreito de Ormuz, enquanto os esforços de mediação para encontrar uma saída diplomática para o conflito continuam sem resultados.