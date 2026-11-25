O secretário-geral da NATO, Mark Rutte, defendeu que o Presidente norte-americano, com quem irá reunir-se hoje na Florida, está a testar o homólogo russo depois de o ter chamado de "amigo" durante uma cimeira na China.

Numa entrevista à televisão norte-americana Fox News antes do encontro em Mar-a-Lago, Rutte argumentou que a atitude de Donald Trump na reunião em Shenzhen, na China, na semana passada, foi "testar [Vladimir] Putin" para saber "até que ponto ele é sério" e "se está disposto a sentar-se à mesa das negociações".

"Posso ser totalmente franco sobre isto porque o que este Presidente tem vindo a fazer desde o primeiro dia em que assumiu o cargo é pôr Putin à prova: até que ponto ele é sério? Está disposto a cooperar? Está disposto a pôr fim a esta terrível guerra?", respondeu Rutte quando questionado em relação às declarações de Trump.

Os comentários do líder da Aliança Atlântica surgem na sequência do encontro da passada quinta-feira na China, onde Trump chamou Putin de "amigo" e afirmou que mantém "uma excelente relação de muitos anos" com o líder russo, com quem também participou numa cimeira trilateral com o Presidente chinês, Xi Jinping.

Rutte, que irá falar com Trump na sua residência particular de Mar-a-Lago, em West Palm Beach, afirmou que a "pressão" exercida pelo líder republicano "está a surtir efeito e tem de continuar" e que, "no que diz respeito à NATO num sentido mais amplo, o Presidente dos Estados Unidos já conseguiu imenso".

Como exemplo, referiu que os Estados Unidos estão a "fornecer informações cruciais à Ucrânia" e "equipamento de defesa à Ucrânia, pago pelos europeus e pelos canadianos".

"A base industrial de defesa na Europa também beneficia da base industrial de defesa aqui nos Estados Unidos, tirando partido do facto de a Europa estar agora a assumir um papel mais ativo, uma Europa mais forte no seio de uma NATO mais forte, graças também ao Presidente Trump", afirmou.

A viagem de Rutte ocorre uma semana antes da reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, a realizar no próximo dia 02 de dezembro, na sede da organização transatlântica, em Bruxelas.

O antigo primeiro-ministro neerlandês visita várias vezes o Presidente norte-americano, especialmente antes de cimeiras e outras reuniões da Aliança.

Além disso, demonstrou estar em sintonia com Trump, a quem atribui o mérito de os aliados europeus estarem a assumir mais responsabilidades pela sua defesa convencional e de terem aumentado as suas despesas militares para 5% do seu produto interno bruto (PIB) até 2035.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou Putin de "assassino" em resposta ao comportamento amigável de Trump em relação ao líder russo.

"Para nós, ele é um inimigo e, claro, para nós, é um assassino. E penso que, para a maioria das pessoas no mundo, é um assassino", apontou Zelensky numa entrevista à estação CNN na sexta-feira.