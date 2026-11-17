O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje ter acordado com o primeiro-ministro da Tailândia a eliminação de "todas as tarifas" aduaneiras tailandesas a produtos norte-americanos, enquanto ultimam um acordo de comércio bilateral.

Numa conferência de imprensa conjunta com o chefe do Governo tailandês, Anutin Charnvirakul, à margem da cimeira da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que hoje termina na capital filipina, Manila, Trump afirmou que "a Tailândia eliminará todas as tarifas às exportações norte-americanas", uma medida que Washington "há muito tempo tentava alcançar".

O chefe de Estado norte-americano garantiu também que Banguecoque se comprometeu a adquirir aos Estados Unidos produtos agrícolas no valor de 2,6 mil milhões de dólares (cerca de 2,3 mil milhões de euros) e a eliminar "barreiras não-tarifárias substanciais" que afetam a importação de veículos, equipamento médico, etanol e produtos avícolas procedentes dos Estados Unidos (EUA).

Trump, que não se pronunciou sobre eventuais concessões por parte dos EUA nem sobre as tarifas impostas por Washington a Banguecoque, explicou que os pormenores do "acordo de comércio recíproco" (ART) em preparação serão finalizados "nas próximas semanas".

"Os Estados Unidos e a Tailândia vão agora iniciar os respetivos procedimentos internos necessários para preparar o ART, visando a sua assinatura e entrada em vigor", precisou a Casa Branca num comunicado.

O Presidente norte-americano afirmou que o acordo representará uma "vitória incrível" para os dois países, ao passo que Anutin declarou que "criará novas oportunidades".

Há um ano, os Estados Unidos paralisaram as negociações para um acordo comercial com a Tailândia devido às tensões na fronteira com o Camboja, depois de Banguecoque ter suspendido o acordo de paz com Phnom Penh, mediado por Washington e assinado pelas partes em outubro de 2025, na Malásia.

Hoje, Trump recordou esse acordo de paz e ironizou sobre não ter recebido "reconhecimento" por ter "resolvido" o conflito entre os dois países vizinhos.

"Conseguimos um cessar-fogo que salvou milhares e milhares de vidas", sublinhou, durante um jantar com os líderes da ASEAN.

Com a retomada das negociações comerciais, as exigências de Washington centraram-se num maior acesso ao mercado agrícola tailandês, na proteção dos direitos laborais, na propriedade intelectual, no comércio digital e em facilidades para o investimento norte-americano no setor das telecomunicações, segundo fontes citadas pelo portal The Nation.

Em julho de 2025, os Estados Unidos fixaram tarifas de 36% à Tailândia, uma taxa que foi posteriormente reduzida várias vezes, atingindo os 12,5% em agosto deste ano.

O comércio bilateral entre os EUA e a Tailândia totalizou 118,3 mil milhões de dólares (107,6 mil milhões de euros) em 2025 -- o que representa um aumento de 34,9% em relação ao ano anterior -, enquanto o défice comercial norte-americano com o país asiático atingiu os 71,7 mil milhões de dólares (65,2 mil milhões de euros), segundo dados do Governo norte-americano.