Marco Bezzecchi vence última corrida sprint da temporada de MotoGP
O piloto italiano Marco Bezzechi (Aprilia) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio de Valência de MotoGP, última ronda da temporada, e permitiu à Aprilia destacar-se na liderança do Mundial de Construtores.
Bezzecchi bateu o companheiro de equipa, o espanhol Jorge Martin (Aprilia), por 2,924 segundos, com o italiano Enea Bastianini (KTM) em terceiro, a 3,759.
Esta ronda, que fica marcada pelo anúncio do final de carreira do espanhol Marc Márquez (Ducati), já virtual campeão desde a prova anterior, em Portugal, começou com um incidente a afetar, precisamente, o piloto catalão.
Posicionado no segundo lugar da grelha de partida, a mota do piloto natural de Cervera começou a arder, devido a uma falha no sistema de semáforos da partida que não se desligou no momento devido, levando as motas a ficarem em alta rotação mais tempo do que o recomendado.
A Ducati de Márquez acabou mesmo por se incendiar em plena grelha de partida, obrigando a um novo recomeço de partida e ao campeão a trocar de montada, sofrendo ainda uma penalização de duas voltas longas.
A corrida ficou reduzida a 12 voltas. Márquez era terceiro quando, à sexta volta, completou a primeira das duas voltas longas de penalização, descendo ao oitavo lugar, perdendo mais seis posições na volta seguinte, quando cumpriu o restante da penalização.
Márquez acabaria por fechar a prova na 13.ª posição, a mais de 12 segundos do vencedor.
Esta vitória de Bezzecchi, a segunda consecutiva esta temporada para o piloto italiano, permitiu à Aprilia chegar aos 610 pontos, mais 16 do que a Ducati, segunda classificada do Mundial de Construtores.
"Senti-me incrível hoje. O esforço da equipa tem sido imenso. Consegui umas boas voltas no início e criar alguma distância para os rivais", frisou Bezzecchi.
Com esta vitória, o italiano assumiu o segundo lugar do campeonato, com 406 pontos, mais um do que o companheiro de equipa, Jorge Martin.
Marc Márquez, já virtual campeão, tem 439, mais 33, quando faltam disputar os 25 da corrida de domingo.