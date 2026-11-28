O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, afirmou hoje que a liderança da I Liga de futebol não dá qualquer vantagem aos 'dragões' no clássico de domingo, em que recebem o Sporting, da 12.ª jornada.

Apesar dos nove pontos que separam as duas formações, o técnico italiano garante que a vantagem não vai alterar a forma como os campeões nacionais pretendem encarar o segundo duelo entre 'grandes' da temporada.

"A classificação diz alguma coisa, mas não nos dá qualquer vantagem para o jogo de amanhã [domingo]. Não há espaço para contas, receios ou para pensar no que vem a seguir", assegurou, em conferência de imprensa, no Centro de Treinos e Formação Desportiva Jorge Costa, no Olival.

Os 'azuis e brancos' registam um pleno de 11 vitórias e estão a duas de igualar o melhor arranque de sempre do clube no campeonato, conseguido em 1939/40.

"O que conta é a atitude, bola a bola, momento a momento, porque é isso que vai determinar o resultado", salientou, assumindo "copiar" a resposta do seu homólogo sportinguista, Paulo Fonseca, depois de ter assistido à sua conferência de imprensa.

Farioli abordou a remodelação do plantel 'leonino' para a presente temporada, considerando que se tornou uma equipa com maior impacto físico e que ganhou "uma nova energia" com a recente entrada de Paulo Fonseca para o comando técnico.

"Conheço-o [Fonseca] do tempo em que estivemos em França e já o conhecia de quando eu estava em Itália e ele treinava a Roma. Da Roma para o Lille, depois para o Lyon e agora para o Sporting, os princípios mantêm-se, mas foi ajustando algumas coisas", observou o treinador portista.

Noutra resposta, Farioli identificou o "quadrado no meio-campo" como uma das marcas de Paulo Fonseca, mesmo quando as suas equipas partem de um '4-3-3' mais convencional.

Os dois treinadores defrontaram-se em duas ocasiões, quando Farioli orientava o Nice e Fonseca o Lille, em 2023/24, com dois empates, pelo que o clássico será também uma oportunidade para desempatar o duelo individual, mas que terá, segundo o italiano, uma "exigência diferente" dos duelos anteriores pelo fator emocional.

"Vamos ver coisas que fazem parte da nossa forma de treinar e de interpretar a profissão, mas este será um jogo completamente diferente. O facto de ser um clássico dá um sabor especial a um jogo que já é muito importante. A parte emocional também conta, e a vontade de correr mais um metro, uma vez mais, será fundamental", reforçou.

Chris Smalling, Gabriel Mec e Vasco Sousa são os únicos jogadores inscritos no boletim clínico dos '4-3-3' na véspera da partida.

O líder da I Liga, FC Porto, com um pleno de 11 vitórias e 33 pontos, recebe o Sporting, terceiro classificado, com 24 pontos, no Estádio do Dragão, no Porto, a partir das 20:30 de domingo, em jogo da 12.ª ronda, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.