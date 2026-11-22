Miguel Abibe fecha temporada com terceira medalha de prata internacional
Atleta residente na Madeira alcançou o segundo lugar no Mr. Big Evolution Pro Masters, em Carcavelos
Miguel Abibe conquistou este domingo, 22 de Novembro, a terceira medalha de prata da temporada em competições internacionais de culturismo. O atleta português alcançou o segundo lugar na categoria Men’s Physique Masters 40+ do Mr. Big Evolution Pro Masters, disputado em Carcavelos, encerrando assim o calendário competitivo de 2026 com mais um pódio.
Aos 48 anos, Miguel Abibe é profissional da IFBB Pro League desde 2023 e foi o único português a competir no seu escalão nesta prova.
A medalha agora conquistada junta-se aos dois segundos lugares alcançados em Maio, no Miami Pro, nos Estados Unidos, nas categorias Masters 40+ e Masters 45+. Na mesma competição, o atleta participou ainda na categoria Open, que reúne concorrentes de todas as idades, tendo terminado na oitava posição entre 22 participantes.
O percurso internacional desta temporada incluiu também a participação no Spanish Masters Pro, em Madrid, onde obteve o quarto lugar na categoria Masters 40+.
Fuzileiro da Marinha Portuguesa, Herói Betano e residente na Madeira, Miguel Abibe é actualmente o único atleta português a participar em todas as provas profissionais da IFBB Pro League realizadas em Portugal.
Com a temporada encerrada, o culturista vira agora atenções para 2027, tendo como objectivo alcançar a qualificação para o Mr. Olympia, a principal competição mundial de culturismo profissional.