A corrida de Moto2 do Grande Prémio de Portugal, 21.ª e penúltima ronda do Mundial, foi hoje interrompida após uma queda com três pilotos, entre os quais o líder do campeonato, Manu González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP).

O incidente aconteceu na oitava das 21 voltas previstas ao Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, e envolveu também o checo Filip Salac (OnlyFans American Racing Team) e o neerlandês Zonta van den Goorbergh (Momoven Idrofoglia RW Racing Team).

No momento da interrupção, o espanhol Daniel Muñoz (Italtrans Racing Team) liderava com cerca de dois segundos de vantagem sobre o compatriota Iván Ortolá (QJMOTOR-MSI), numa corrida marcada pelas difíceis condições do asfalto do circuito português, após a chuva caída durante a manhã no Algarve.

González rodava na 12.ª posição, depois de um erro nas primeiras voltas o ter obrigado a sair de pista. O espanhol evitou a queda, mas desceu ao 14.º posto, procurando, depois, recuperar terreno para defender a liderança do campeonato.

O piloto chegou a Portimão com 13,5 pontos de vantagem sobre o compatriota Izan Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) e com possibilidades de garantir o título antes da última ronda, em Valência, caso somasse mais 12 pontos do que o adversário.

No entanto, González vai falhar o recomeço da prova, que terá sete voltas, pois a sua mota regressou às boxes pela saída do corredor de acesso, em vez de utilizar a entrada regulamentar, tornando o piloto inelegível para retomar a prova, 21.ª e penúltima ronda do Mundial de motociclismo de velocidade.