A Acampada de Lisboa pelo direito à habitação decidiu hoje que as tendas vão permanecer em frente à Assembleia da República (AR), sem esclarecer, porém, se irão continuar a ocupar a estrada em frente ao parlamento.

Questionado pelos jornalistas no local sobre se a ação de protesto iria manter tendas na estrada, um porta-voz do movimento, Tomás Gonçalves, reiterou apenas que as mesmas iriam ficar em frente ao parlamento.

Posteriormente, imagens transmitidas em direto pelos canais de televisão mostraram que as tendas tinham sido retiradas da estrada principal junto à escadaria do parlamento e colocadas nos passeios adjacentes.

Os manifestantes afirmaram ter contactado a PSP sobre a decisão.

Aquando da chegada dos manifestantes à Assembleia da República ainda não era definitivo o local onde seriam colocadas as tendas e chegou a ser ponderada a mudança de local para o Jardim de São Bento, ao lado do parlamento.

Em assembleia popular, realizada no local, a Acampada de Lisboa depois votou pela permanência em frente à AR.

O objetivo é que as tendas fiquem instaladas até à votação final no parlamento do Orçamento do Estado para 2027, agendada para terça-feira, que os manifestantes pretendem que seja chumbado.

Ao final da tarde, a Acampada de Lisboa montou 15 tendas em frente à Assembleia da República.

Embora a autorização para o protesto fosse até às 00:30, os manifestantes continuavam no local sem que a polícia tivesse intervido e o grupo de delegados do movimento reunia-se para debater que resposta adotar em caso da polícia agir no sentido de dispersar o protesto.

Os manifestantes partilharam, entretanto, nas redes sociais as atividades programadas para hoje, que incluem ações nas duas acampadas, a de São Bento e a outra que prossegue na Praça dos Restauradores.

Os atuais protestos contra a crise na habitação tiveram início no Porto, em 10 de outubro, e expandiram-se a Lisboa, mas já motivaram também concentrações noutras cidades.

A atuação da PSP para dispersar as acampadas e retirar as tendas no Rossio, em Lisboa, e na Praça D. João I, no Porto, levou a dezenas de detenções e provocou dezenas de feridos, motivando críticas de vários quadrantes.