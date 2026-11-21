A psicóloga clínica Filipa Jardim da Silva defendeu, esta tarde, no Museu de Imprensa da Madeira, que a vulnerabilidade é uma força e não uma fraqueza, e pediu mais humanidade num mundo cada vez mais tecnológico e acelerado.

Filipa Jardim da Silva abriu a intervenção no TEDxMadeira, em Câmara de Lobos, com um exercício: pediu à plateia que fechasse os olhos e recordasse os primeiros instantes do dia, ainda na cama, com o telemóvel a servir de despertador e a mostrar aspectos da vida de outras pessoas. A ideia era mostrar como, antes de pôr o pé no chão, já sentimos que estamos a perder alguma coisa ou a falhar.

A oradora reconheceu que, num mundo competitivo, a palavra "vulnerabilidade" pode soar a fragilidade, mas considera que é um conceito "muito mal vestido". Explicou que não se trata de dizer tudo, a todos e a toda a hora, mas de reconhecer o que se sente e se pensa e de ter a coragem emocional de partilhar necessidades, pensamentos e opiniões. "A vulnerabilidade é a medida mais precisa de coragem", afirmou, acrescentando que passa sobretudo por deixar de dizer o contrário do que se sente.

Para Filipa Jardim da Silva, escondemo-nos atrás de máscaras porque somos seres sociais e precisamos de agradar aos outros. Disse que o medo de desiludir é cultivado cada vez mais cedo e referiu um estudo sobre universitários, que sentem que têm de parecer perfeitos e não podem mostrar dúvida ou imperfeição.

Disse conhecer esse medo na primeira pessoa. Na infância, cresceu a querer ser uma aluna excelente e bem comportada, para honrar o amor dos pais, e percebeu que, quando estava bem-disposta e sorria muito, mais gente gostava dela. Estava a ser preparada para ser médica, mas aos 18 anos decidiu seguir Psicologia. "Aos 18 anos estraguei a pintura", recordou. Olhando para trás, considera que foi nesse momento que se ligou à sua verdadeira voz e ganhou liberdade. Até então, admitiu, via fraqueza na vulnerabilidade.

A psicóloga citou António Damásio para defender que a emoção e a vulnerabilidade fazem parte da inteligência. O custo de não nos mostrarmos vulneráveis, defendeu, é a desconexão, que "vai corroendo" as emoções individuais e a sociedade. "Somos muito letrados em muita coisa mas verdadeiros analfabetos emocionais em tanta coisa", afirmou, atribuindo o problema ao medo.

Defendeu que são precisos líderes capazes de reunir a equipa e reconhecer que erraram e têm de corrigir, e lembrou que os casais que permanecem juntos são os que sabem ler os sinais um do outro, o mesmo se aplicando às amizades e à sociedade. Deu como exemplo Horta Osório, que considera um líder "revolucionário" por ter admitido publicamente que ultrapassou o limite e sofreu um burnout, sendo um líder internacional, homem e da banca.

Filipa Jardim da Silva alertou ainda para a adesão crescente a máquinas e sistemas de Inteligência Artificial que concordam sempre connosco e com os quais não corremos o risco de desagradar. Ironizou que, a breve prazo, o jantar poderá ser com dez agentes de IA que não nos contestam nem nos põem limites, e defendeu que devemos concentrar-nos no desenvolvimento das competências humanas. "Os ecrãs nunca vão substituir as verdadeiras conexões", sublinhou.

A oradora deixou um desafio ao público: introduzir "uma unidose de vulnerabilidade" na próxima semana, seja dizendo a alguém que não está bem, que precisa de ajuda ou que tem medo, seja dizendo a outra pessoa que tem orgulho nela. Sugeriu também que, da próxima vez que lhe perguntarem como está, tenha a coragem de dizer que não está tudo bem.

"Nesta era tão tecnológica, precisamos de mais humanidade", concluiu, defendendo que, numa era tão acelerada, talvez seja preciso abrandar, e que não precisamos de super-homens e super-mulheres, mas de pessoas autênticas e humanas, e de governantes que acolham a diferença com respeito.

Sobre o mote da conferência ('All we need is…'), Filipa Jardim da Silva considera que "tudo o que precisamos é de vulnerabilidade".