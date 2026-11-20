O Sindicato Independente dos Médicos (SIM) não deverá aderir à greve de hoje na Função Pública, privilegiando a via do diálogo e da negociação para resolver os problemas que afectam os profissionais de saúde da Região Autónoma da Madeira.

Em declarações ao DIÁRIO, Lídia Ferreira, responsável do SIM na Madeira, explica que a organização sindical tem como princípio não decretar nem favorecer paralisações que "prolonguem fins-de-semana ou feriados, por considerar que essa circunstância pode desvirtuar o verdadeiro objectivo de uma greve".

A dirigente sindical sublinha, contudo, que as reivindicações relacionadas com a valorização salarial e a melhoria das condições de trabalho continuam a ser prioridades para o sindicato, que tem procurado apresentar propostas e negociar soluções com as entidades competentes.

"Os princípios de melhoria salarial e condições de trabalho são importantes e sempre defendidos pelo SIM, razão pela qual estamos permanentemente a sugerir medidas e negociar soluções", afirma Lídia Ferreira.

A responsável esclarece que, desde que exista disponibilidade da outra parte para negociar, o sindicato prefere apostar no entendimento em vez de recorrer à paralisação como forma de pressão.

Apesar desta posição, Lídia Ferreira reconhece que o processo negocial no sector da saúde na Madeira está longe de decorrer ao ritmo desejável, alertando para os atrasos acumulados nas negociações.

"Apesar de na saúde as negociações estarem demasiado atrasadas, o certo é que o espaço temporal ainda é viável para recuperar o atraso, se continuar a haver vontade de negociar, como sempre o houve no passado", sustenta.

Para o SIM, a prioridade passa agora por retomar, com a maior brevidade possível, as conversações com as entidades responsáveis, procurando alcançar compromissos que respondam às reivindicações dos médicos.

"Temos que nos sentar o quanto antes e trabalhar para continuar a valorizar a saúde e os médicos da RAM", defende Lídia Ferreira.

O SIM tem cerca de 200 associados na Madeira.