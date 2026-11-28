O Serviço Regional de Protecção Civil promoveu uma formação especializada na área das operações aéreas, envolvendo 13 elementos dos quadros de comando dos corpos de bombeiros.

O curso de "Coordenação de Operações Aéreas" (COPAR), foi ministrado pela Escola Nacional de Bombeiros e pela Força Especial de Protecção Civil, numa edição pioneira no país, devidamente adaptada à realidade territorial da Região.

Segundo nota à imprensa, a formação que decorreu de 23 a 26 de Novembro, teve o objectivo de aprofundar competências de coordenação de meios aéreos em operações de protecção e socorro, abordando ainda as capacidades de reconhecimento e avaliação da situação a partir do ar, bem como gerir o empenhamento eficiente destas aeronaves.

Neste encontro, foi potenciada a utilização da plataforma SIOPS Monitorização e de ferramentas de informação geográfica, que permitem identificar e georreferenciar elementos relevantes das ocorrências, construir e atualizar perímetros de incêndio e transmitir informação em tempo útil para o Comando Regional de Operações de Socorro e Postos de Comando Operacionais, quando implementados no terreno.

A formação integrou ainda exercícios práticos com recurso aos meios aéreos existentes na Região, permitindo aproximar o treino do contexto real de operação, de forma a contribuir para o processo de decisão operacional.

Com reforço das competências técnicas e operacionais dos elementos de comando para o desempenho da função de Coordenador de Operações Aéreas (COPAR), o dispositivo regional passa, assim, a contar com maior autonomia na gestão de operações com múltiplas aeronaves.

O investimento na qualificação dos recursos humanos integra a estratégia PROCIV Madeira 3.0, com enfoque na modernização e especialização dos Agentes de Protecção Civil e do Serviço Regional de Protecção Civil.