A greve dos guardas prisionais está a registar uma adesão superior a 96% durante o período diurno no Estabelecimento Prisional do Funchal. Durante a noite, a participação dos profissionais foi de 100%, segundo revelou Marco Alves, representante sindical na Madeira do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

Apesar da forte adesão à paralisação, que se prolonga até Janeiro, os serviços mínimos estão a ser assegurados, garantindo as necessidades essenciais dos reclusos, nomeadamente a alimentação, a higiene e as visitas durante a semana.

Em declarações ao DIÁRIO sobre o primeiro dia de greve, Marco Alves destacou que os profissionais estão mobilizados em torno de três reivindicações centrais e exigem que o Governo da República cumpra os compromissos assumidos para este ano.

Entre as exigências estão a abertura da segunda fase do curso para 45 chefes, a promoção a guardas principais dos profissionais com mais de 20 anos de carreira e a regulamentação do pagamento integral das horas extraordinárias, uma medida publicada em Diário da República a 9 de Março, mas que continua por concretizar.

A falta de efectivos é outra das preocupações do sindicato. Segundo os números apresentados, Portugal deveria contar com cerca de 5.300 guardas prisionais, mas dispõe actualmente de aproximadamente 3.800 profissionais, uma diferença que condiciona o funcionamento dos estabelecimentos prisionais e leva, em alguns casos, à atribuição de tarefas administrativas aos guardas.