A celebração de um século de história dos Bombeiros Voluntários Madeirenses serviu de mote para um apelo à renovação das fileiras das corporações. A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, defendeu a necessidade de criar condições que tornem a missão de bombeiro mais atractiva para as novas gerações, garantindo, assim, a continuidade do voluntariado.

Na sessão solene comemorativa do centenário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, a líder do Parlamento madeirense considerou que a modernização dos meios técnicos e operacionais das corporações deve andar a par da valorização daqueles que, voluntariamente, dedicam parte das suas vidas ao socorro das populações.

"Uma sociedade é verdadeiramente segura quando a solidariedade é organizada", afirmou Rubina Leal, evocando o lema 'Vida por vida' para enaltecer a coragem, a dedicação e o sentido de compromisso das várias gerações de bombeiros que serviram a instituição ao longo dos últimos 100 anos.

A responsável salientou a importância destas corporações numa região insular com as características orográficas da Madeira, considerando que a preservação do voluntariado é uma responsabilidade que deve envolver toda a sociedade.