A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, criticou hoje a actuação do Governo da República no relacionamento com a Região Autónoma, considerando que, apesar da afinidade política entre os dois executivos, continuam por identificar apoios concretos à Madeira.

À saída da audiência com o representante da República, a dirigente socialista defendeu que o relacionamento entre o Estado e a Região deve ser quantificável, permitindo comparar a actuação dos diferentes governos.

Pessegueiro recordou a disponibilidade do anterior Governo socialista para assumir o financiamento de 50% da construção do novo hospital da Madeira, bem como para duplicar as verbas destinadas à Região no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Em contraponto, apontou o objectivo nacional de construção de 130 mil novas habitações, lamentando que, até ao momento, não tenha sido atribuída qualquer quota à Madeira. A socialista lembrou que tem sido tradição dos governos nacionais reservarem verbas para as regiões autónomas concretizarem directamente essas políticas.

Célia Pessegueiro valorizou ainda a quarta visita de José Luís Carneiro à Madeira enquanto secretário-geral do PS, destacando a preocupação em aprofundar o conhecimento da realidade regional fora dos períodos eleitorais.

A dirigente manifestou a expectativa de que um futuro Governo socialista retome uma relação mais produtiva com a Madeira, atendendo aos constrangimentos decorrentes da insularidade e da ultraperiferia.