As fortes chuvas que atingiram várias comunidades da costa leste dos Estados Unidos começaram a perder intensidade na sexta-feira, enquanto algumas zonas permaneciam sob alerta devido ao risco de inundações associadas às marés altas.

A vaga de tempestades durante o feriado do Dia de Ação de Graças provocou perturbações nos transportes, derrubou árvores e linhas elétricas e obrigou à realização de operações de resgate marítimo desde o estado de Nova Iorque até à Virgínia.

Em Nova Iorque, as autoridades preparavam-se para realizar hoje o tradicional desfile de Ação de Graças da cadeia Macy's, adiado pela primeira vez devido à combinação de chuva intensa e ventos fortes.

Noutras regiões do país, registou-se queda de neve até ao vale do Tennessee e chuva gelada no norte da Nova Inglaterra. O sistema meteorológico deverá abandonar a região hoje, dando lugar a condições mais secas até domingo. Partes do Centro-Oeste, incluindo o vale do Ohio e a região dos Grandes Lagos inferiores, continuavam a registar chuva fria.

Um segundo sistema de tempestades atingiu o noroeste do país, levando chuva à costa do Oregon, enquanto eram previstas novas quedas de neve na cordilheira Cascade e em passagens de montanha nos estados de Montana e Wyoming.

O Serviço Nacional de Meteorologia norte-americano indicou que as condições deverão melhorar gradualmente em toda a metade este dos Estados Unidos, embora tenha alertado que o sistema "demorará algum tempo a enfraquecer". Foram emitidos alertas de inundações costeiras entre os estados de Nova Jérsia e Virgínia.

O número de falhas no fornecimento de eletricidade, que ultrapassou os 900 mil consumidores na quinta-feira, desceu para cerca de 230 mil na noite de sexta-feira, à medida que equipas de emergência prosseguiam os trabalhos de reparação. A Pensilvânia registava o maior número de interrupções, seguida do Missouri, onde a neve causou diversos problemas.

Na cidade de Hampton, no estado da Virgínia, a tempestade derrubou uma árvore emblemática da praia de Grandview, conhecida localmente como "Arvóre das Lamentações" ou "Árvore Abrigo", frequentemente decorada por visitantes com conchas marinhas e muito procurada por fotógrafos.

Na estância balnear de Virginia Beach, parte de um cais de pesca colapsou, obrigando ao encerramento de um troço de quase cinco quilómetros de praia, incluindo o passeio marítimo.

Em Avalon, no estado de Nova Jérsia, comerciantes do centro da cidade mobilizaram-se para remover água salgada dos estabelecimentos após o que descreveram como algumas das marés mais elevadas da história da comunidade costeira.

Enquanto isso, partes do sul e do Centro-Oeste enfrentavam nevões. Algumas áreas do Tennessee permaneceram sob aviso de tempestade de inverno devido à possibilidade de acumulação de neve até cerca de 2,5 centímetros.

No Missouri, onde chegaram a cair até 38 centímetros de neve na quinta-feira, a cobertura de uma pista de gelo em Wentzville cedeu devido ao peso da acumulação.

Na costa do Pacífico, marés excecionalmente elevadas continuaram a provocar inundações e perturbações nos transportes ferroviários. A operadora Amtrak cancelou ou encurtou mais de uma dezena de ligações da linha Pacific Surfliner entre San Diego e Los Angeles, substituindo alguns serviços por autocarros.

As marés recorde na Califórnia levaram ainda a evacuações em vários condados, desde Humboldt, no norte do estado, até Ventura, nas proximidades de Los Angeles.

Os serviços meteorológicos preveem igualmente fortes nevões em zonas de Montana e Wyoming, associados a um novo fluxo de humidade transportado por um "rio atmosférico" que atravessa o Noroeste do Pacífico em direção às Montanhas Rochosas do norte.