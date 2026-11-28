A Iniciativa Liberal promoveu hoje uma acção de formação em comunicação política, dirigida aos seus membros, com o objectivo de desenvolver e aperfeiçoar competências essenciais para uma comunicação mais clara, eficaz e assertiva, reforçando a capacidade de transmitir ideias, defender propostas e intervir nos diferentes espaços de debate público.

"A iniciativa, que decorreu ao longo do dia na Quinta Bela São Tiago, no Funchal, contemplou um programa abrangente e orientado para a componente prática da comunicação política, abordando áreas como a escrita e preparação de discursos, as técnicas de retórica e argumentação, a comunicação não verbal, a preparação de entrevistas, a participação em debates e a comunicação política nas redes sociais", indica nota à imprensa.

Para a Iniciativa Liberal, a qualidade da intervenção política não depende apenas da consistência das ideias e das propostas apresentadas, mas também da capacidade de as comunicar de forma estruturada, compreensível e convincente. Neste sentido, a formação procurou dotar os participantes de ferramentas que lhes permitam transmitir melhor as suas posições, responder aos desafios do debate político e aproximar as ideias liberais dos cidadãos.

“Defender boas ideias é fundamental, mas saber comunicá-las é igualmente importante. A política faz-se também da capacidade de explicar, argumentar, apresentar soluções e convencer as pessoas de que existem alternativas. Queremos uma Iniciativa Liberal cada vez mais preparada para comunicar com clareza, confiança e convicção, sem abdicar do rigor e da substância das nossas propostas”, afirma Gonçalo Maia Camelo, deputado da Iniciativa Liberal.

Ao longo da formação foram trabalhadas diferentes dimensões da comunicação política, desde a construção de discursos dirigidos a públicos distintos e a criação de mensagens-chave até à utilização da voz, da imagem e da linguagem corporal. Foram igualmente abordadas técnicas para a preparação e condução de entrevistas, a gestão de perguntas difíceis, a defesa de propostas em debates e a utilização das redes sociais como instrumento de comunicação e proximidade com os cidadãos.

A componente prática assumiu também particular relevância, através de exercícios, análise de discursos e momentos de feedback individual, permitindo aos participantes aplicar os conhecimentos adquiridos e identificar oportunidades de melhoria na sua comunicação.

“Esta formação representa um investimento nas pessoas e na capacidade colectiva da Iniciativa Liberal. Precisamos de membros capacitados para intervir em diferentes contextos, defender as nossas propostas e contribuir para um debate político mais informado, exigente e esclarecedor. O nosso objectivo é que as ideias liberais não fiquem apenas bem formuladas: queremos que sejam compreendidas, discutidas e reconhecidas como soluções concretas para os desafios da Madeira”, sublinha Gonçalo Maia Camelo.

A Iniciativa Liberal considera que a valorização das competências individuais dos seus membros representa também um contributo para o reforço da qualidade da participação política e democrática. Num contexto em que a comunicação assume um papel cada vez mais relevante na formação da opinião pública, é fundamental saber transmitir ideias e propostas de forma rigorosa, combater a desinformação e promover um debate político assente em argumentos e soluções concretas.

A IL finaliza, dizendo que reafirma o seu compromisso com a formação contínua, a qualificação dos seus membros e o desenvolvimento