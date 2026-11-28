Falta um mês para Pedro Teixeira da Mota apresentar 'Amanhã Não Está Certo' na Madeira
Falta precisamente um mês para Pedro Teixeira da Mota subir ao palco do Centro de Congressos da Madeira com o seu quarto espectáculo a solo de stand-up comedy, 'Amanhã Não Está Certo'. A actuação está marcada para 29 de Dezembro, às 22h00.
Depois de a primeira sessão, agendada para 28 de Dezembro, ter esgotado, foi anunciada uma segunda data, para a qual ainda existem os últimos bilhetes disponíveis.
Em 'Amanhã Não Está Certo', o humorista parte da ideia de que não é possível controlar o futuro e de que os planos podem mudar a qualquer momento. As aprendizagens, as pessoas e os acontecimentos inesperados acabam por transformar percursos que pareciam definidos.
Neste quarto solo, Pedro Teixeira da Mota pretende voltar a centrar-se no presente, aproveitando cada momento sem planear em demasia os passos seguintes.
O espectáculo é produzido pela SO PROD. Os últimos bilhetes encontram-se disponíveis.