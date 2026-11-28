Falta precisamente um mês para Pedro Teixeira da Mota subir ao palco do Centro de Congressos da Madeira com o seu quarto espectáculo a solo de stand-up comedy, 'Amanhã Não Está Certo'. A actuação está marcada para 29 de Dezembro, às 22h00.

Depois de a primeira sessão, agendada para 28 de Dezembro, ter esgotado, foi anunciada uma segunda data, para a qual ainda existem os últimos bilhetes disponíveis.

Em 'Amanhã Não Está Certo', o humorista parte da ideia de que não é possível controlar o futuro e de que os planos podem mudar a qualquer momento. As aprendizagens, as pessoas e os acontecimentos inesperados acabam por transformar percursos que pareciam definidos.

Neste quarto solo, Pedro Teixeira da Mota pretende voltar a centrar-se no presente, aproveitando cada momento sem planear em demasia os passos seguintes.

O espectáculo é produzido pela SO PROD. Os últimos bilhetes encontram-se disponíveis.