Gravações inéditas de Amália Rodrigues deram origem ao álbum "Noites Perdidas", que inclui temas como "Lugar Vazio" ou "Na Rua dos Meus Ciúmes", a sair na próxima sexta-feira.

A edição discográfica surge no âmbito do projeto de fixação das gravações de Amália Rodrigues (1920-1999), que tem sido levado a cabo por Frederico Santiago.

As gravações, de 1963, agora recuperadas, encontravam-se numa bobina assinalada pelo técnico de som Hugo Ribeiro, onde se registaram testes de estúdio, realizados nos estúdios da Valentim de Carvalho em Paço de Arcos, em Oeiras, que começaram a funcionar nesse ano.

Em declarações à agência Lusa, Frederico Santiago explicou que estes eram testes "para experimentar pormenores técnicos, seja os microfones, as câmaras de eco, e tudo isso".

Segundo aquele responsável, esta circunstância levou a que Amália se sentisse "muito à vontade, normalmente com o seu grupo de amigos, e [cantasse] de uma maneira muito informal".

"A Amália nunca canta de maneira formal, mas de qualquer maneira era ainda mais informal, e acho que se ouve o à vontade com que ela está nestas gravações", disse Santiago.

Amália canta fados que não voltou a gravar, como "Na Rua dos Meus Ciúmes" (Nélson de Barros/Frederico Valério), criação de Helena Tavares, ou "Lugar Vazio" (Fernando Farinha/Alberto Correia), do repertório de Tony de Matos, assim como novas versões de fados do seu repertório da década de 1940, nomeadamente de Frederico Valério, como "Maria da Cruz", "Sabe-se lá" ou "Fado Malhoa".

"Amália gravou-os aqui com uma voz muito diferente, 20 anos depois, e no seu auge vocal", referiu Frederico Santiago.

Neste ambiente de verdadeira tertúlia petiscavam, o que aconteceu também no Teatro Taborda, em Lisboa, que tinha servido de estúdio à Valentim de Carvalho. Desde essa época ficou famoso o arroz de pimentos que Amália trazia da sua casa para acompanhar os pastéis de bacalhau, como deu conta o compositor Alain Oulman (1928-1990), o técnico de som Hugo Ribeiro (1925-2016) e a própria Amália em várias entrevistas.

Amália usava estes convívios para "de alguma forma humanizar o estúdio".

"O Hugo Ribeiro contou-me que, mais do que uma vez, as gravações não só entravam pela manhã, como no fim iam ver os tremoceiros que, na altura, ainda havia ali em Paço de Arcos. Estavam lá horas e horas e, muitas vezes, só gravavam duas ou três coisas, portanto, eram realmente festas. E isso contribuía muito para a Amália não sentir a frieza do estúdio. Ela passou a vida a dizer que, por exemplo, a coisa que mais lhe custava era cantar em televisão (e ela fez tanta televisão, sobretudo no estrangeiro), por só ter a olhar para ela uma máquina e um microfone", contou Frederico Santiago.

O título do disco, "Noites Perdidas", conjuga o facto de se ter encontrado uma bobina que estava perdida nos arquivos da Valentim de Carvalho à ideia das noites sem fim passadas em estúdio, tendo sido retirado de um verso do tema "Tudo Isto é Fado" (Aníbal Nazaré/Fernando Carvalho).

Do alinhamento faz ainda parte um ensaio inédito com a mãe, Lucinda da Piedade Rebordão.

Frederico Santiago disse à Lusa que Amália chegou a pensar em gravar um disco a duas vozes com a mãe. Nestas interpretações de canções da Beira Baixa, região de onde era oriunda a família de Amália, descobre-se "a nascente do cantar ondulado que Amália trouxe para o fado de Lisboa e que hoje o caracteriza".

A nova edição inclui, entre outros, "Perseguição" (Luís Filipe de Macedo/Carlos da Maia), "Que Deus Me Perdoe" (João Silva Tavares/F. Valério) ou "Grão de Arroz" (Belo Marques) e também três ensaios que tinham vindo já a lume na edição do duplo CD "Fado Português", em 2015.

A edição discográfica, em vinil e CD, inclui ainda um bónus (na versão em CD), nove faixas de um recital inédito, gravado em S. Paulo, em 1967, no Brasil, e que se julgava perdido.

Frederico Santiago realçou "a genialidade" do canto de Amália: "Levou-a sempre a querer sempre fazer alguma coisa diferente, qualquer noite gravada de Amália é sempre uma coisa diferente".

"Ela teve sempre essa raridade de não se repetir. Tinha uma genial inteligência interpretativa. Muitas vezes pensamos que o grau inultrapassável dela se deve sobretudo à voz, e é óbvio que o material vocal é raríssimo e de uma qualidade, quer tímbrica, quer harmónica, excecional. Mas depois a Amália tinha aquela inteligência, de pensar a frase musical. Nunca a ouvimos atacar uma nota sem pensar na nota que vem a seguir, sem pensar na frase que vai fazer", referiu.

Questionado sobre que mais material inédito poderá ainda haver de Amália, Frederico Santiago disse que "certamente muito, tendo em conta o quanto gravou em rádios e televisões no mundo inteiro".

Santiago adiantou, como exemplo, que recentemente foram encontradas as primeiras gravações de Amália, "ainda em acetato", que fez para uma rádio, anteriores às realizadas em 1945, no Rio de Janeiro, apontadas como a sua estreia discográfica.