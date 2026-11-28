A Confraria da Truta e da Sidra conta com dois novos membros. Isilda Freitas e João Mário Bettencourt, ambos residentes no concelho do Funchal, foram entronizados numa cerimónia que decorreu na passada sexta-feira, no Restaurante Calhau, na Boca da Ribeira do Faial.

De acordo com nota à imprensa, o encontro mensal da confraria realizou-se desta vez na freguesia do Faial e contou com a participação de 31 confrades.

Criada há 14 anos, a Confraria da Truta e da Sidra tem como principal objectivo divulgar e promover os produtos locais, em particular a sidra e a truta. Esta é uma das valências da Casa do Povo de São Roque do Faial e conta actualmente com cerca de 100 confrades.

Na ocasião, o confrade-mor, Gonçalo Jardim, agradeceu a presença de todos e destacou a importância da confraria na valorização dos produtos regionais. Salientou ainda a continuidade do interesse de novos membros em integrar o projeto, considerando que a renovação dos confrades é uma mais-valia para assegurar a sua continuidade.

Também o presidente da Casa do Povo de São Roque do Faial, Heliodoro Dória, agradeceu a presença dos participantes, dirigindo uma palavra especial de boas-vindas aos dois novos confrades.

Na sua intervenção, aproveitou a presença do director regional de Energia, Estevão Abreu, que participou em representação do presidente do Governo Regional, para agradecer o apoio do executivo às Casas do Povo.

Heliodoro Dória deu ainda a conhecer algumas das próximas iniciativas da instituição, com destaque para o 23.º Encontro de Grupos Corais, agendado para o dia 6 de dezembro, na Igreja Paroquial de São Roque do Faial, em Santana.

Anunciou igualmente que, no próximo dia 2 de Dezembro, pelas 17 horas, terá lugar, na Casa do Povo, uma cerimónia de entrega de adubos e fertilizantes aos produtores de peros e maçãs, presidida pelo director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Calceiro.

O responsável fez ainda referência ao lançamento do quinto número da revista Por Terras Tabaqueiras, previsto para o final deste ano, que incluirá, pela primeira vez, um capítulo dedicado à Confraria da Truta e da Sidra da Madeira.

Por sua vez, Estevão Abreu agradeceu o convite e destacou o contributo deste tipo de iniciativas para o desenvolvimento das localidades. O director regional felicitou a confraria pelo trabalho de divulgação dos produtos regionais, nomeadamente a sidra e a truta, e elogiou a qualidade do serviço prestado pelo restaurante anfitrião.

Na ocasião, deixou ainda votos de felicidades a todos os confrades, enaltecendo as actividades desenvolvidas pela confraria ao longo do ano, e aproveitou a proximidade da quadra natalícia para desejar um Feliz Natal aos presentes.