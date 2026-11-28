A Bordal e a joalheira Maria João Bahia juntaram-se para criar 'Flowers', uma colecção que combina a delicadeza do Bordado Madeira com a arte da joalharia, numa parceria que valoriza os saberes-fazer portugueses e reinventa a tradição através do design contemporâneo.

Segundo nota à imprensa, a nova colecção foi apresentada no dia 26 de Novembro, no Hotel Valverde, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e resulta de um projecto desenvolvido em conjunto por Susana Vacas, da Bordal, e Maria João Bahia.

O evento reuniu numerosos convidados, entre personalidades ligadas à cultura, ao design e ao universo do luxo, que manifestaram entusiasmo pela originalidade da colaboração, pela beleza das peças e pela harmonia entre as duas expressões artísticas.

Inspirada na flor, elemento intemporal e profundamente associado à identidade madeirense, a colecção estabelece um diálogo entre o bordado e a prata, explorando formas, texturas e detalhes.

Composta por brincos e pendentes, 'Flowers' distingue-se pela utilização de matérias-primas nobres, como o linho, o organdi e a seda. As peças conjugam a delicadeza do Bordado Madeira, inteiramente executado à mão, com a criatividade e a mestria da joalharia de Maria João Bahia.

A parceria assenta numa visão comum sobre a importância de preservar e valorizar os saberes-fazer portugueses, demonstrando como técnicas tradicionais podem ganhar novas interpretações através do design contemporâneo.

'Flowers' representa uma celebração da autenticidade, da criatividade e da excelência artesanal, aproximando duas marcas que encontram na tradição uma fonte de inspiração para a inovação.

A apresentação em Lisboa marcou o início de uma colaboração que leva a identidade e o património artesanal da Madeira a uma nova expressão artística.