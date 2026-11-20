A Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Biólogos reuniu-se esta semana com o secretário regional de Agricultura e Pescas, com o objectivo de reforçar a cooperação institucional e valorizar o contributo científico destes profissionais nas políticas públicas regionais.

Durante o encontro, foram apresentados quatro eixos prioritários, incluindo o reconhecimento da Ordem como interlocutor técnico da tutela e a sua participação em consultas públicas e comissões técnicas ligadas à agricultura, pecuária e pescas.

A colaboração poderá abranger ainda áreas como a gestão sustentável da água, valorização de resíduos, bem-estar animal e educação ambiental.

A Ordem propôs igualmente a realização de acções conjuntas de formação e divulgação técnica, nomeadamente em articulação com a Escola Agrícola da Madeira.

Foi também abordada a possibilidade de estabelecer um protocolo para facilitar estágios profissionais, promover a integração de jovens biólogos no mercado de trabalho e desenvolver projectos técnicos conjuntos.