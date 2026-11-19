Para o jogo de sábado, para a Taça de Portugal, frente ao Desportivo de Chaves, os sócios do Marítimo terão entrada gratuita no jogo, mas em diferentes condições. Enquanto os detentores dos Lugares Anuais apenas devem apresentar à entrada o respectivo cartão de sócio, tal como nos jogos da Liga, os restantes deverão proceder ao levantamento do bilhete de entrada, disponível nas lojas físicas oficiais ou através da bilheteira online.

Os bilhetes destinados ao público em geral podem ser adquiridos nas lojas oficiais do Marítimo, localizadas no Estádio do Marítimo e na Almirante Reis, bem como através da bilheteira online do Clube, aos preços de 15 euros (Bancada Central), 10 euros (Lateral) e 5 euros (bancadas Topo Sul/Norte).

O Marítimo defronta o Chaves neste sábado, pelas 17 horas, em jogo da quarta eliminatória da Taça de Portugal e que será dirigido por Bruno Costa, árbitro da Associação de Futebol de Viana do Castelo.