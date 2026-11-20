A DTIM iniciou, a 17 de Novembro, um programa de formação gratuita dirigido às empresas da Região Autónoma da Madeira, com a primeira acção a decorrer nas instalações da instituição, na Calçada de Santa Clara, no Funchal.

Intitulada 'Transformação Digital com Microsoft 365: Capacitação Prática nas Empresas', a formação assinalou o arranque de um programa que contempla 20 acções, concebidas para apoiar a modernização do tecido empresarial regional, através do reforço das competências digitais, da optimização dos processos de trabalho e da melhoria da produtividade.

A iniciativa é desenvolvida no âmbito do Programa Regional Madeira 2030, através do concurso M2030-2026-12 – Formação Empresarial Conjunta, integrado no Programa Regional da Madeira 2021-2027, e destina-se a trabalhadores, empresários, gestores e outros activos empregados.

O projecto pretende dotar os recursos humanos das empresas de competências que permitam responder aos actuais desafios económicos, tecnológicos e ambientais, contribuindo para o reforço da competitividade, da capacidade de inovação e da sustentabilidade empresarial na Região.

Embora a candidatura da DTIM tenha sido inicialmente estruturada para um conjunto de empresas previamente identificadas, entre as quais parceiras e clientes da instituição, existem oportunidades de participação em futuras acções de formação.

As empresas interessadas em acompanhar o programa e conhecer as próximas formações podem consultar a página dedicada à iniciativa, em dtim.pt/formacao-empresarial, ou contactar a DTIM através do endereço de correio electrónico [email protected].