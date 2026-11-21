Nunca tivemos tantas formas de comunicar e nunca demonstrámos tão pouca vontade em escutar. Porque todos querem ter razão. Porque poucos admitem estar errados. Porque quase ninguém parece estar disposto a reconhecer mérito. E é precisamente na Madeira, onde todos estamos mais próximos e as diferenças tantas vezes se confundem com rivalidades pessoais, que esta incapacidade de escutar merece uma reflexão profunda.

Basta olhar para a semana que agora termina. Discutiu-se a habitação, voltou-se a falar das taxas turísticas, da viabilidade de um campo de golfe ou da proposta de Orçamento Regional para 2027. Assuntos suficientemente importantes para exigirem reflexão. E o que aconteceu? Em demasiados momentos, a atenção desviou-se dos problemas para os protagonistas. Importou mais saber quem disse do que perceber o que foi dito ou, sobretudo, o que será feito.

O que não é - diga-se a bem da verdade - um fenómeno exclusivo da política. Basta percorrer as redes sociais. Uma opinião diferente transforma-se rapidamente numa provocação. Uma crítica é interpretada como um ataque pessoal. Uma discordância, por mais legítima que seja, torna-se motivo automático para insultar, ridicularizar ou colocar em causa o carácter de alguém. Como se a liberdade de expressão fosse apenas o direito de dizer tudo o que pensamos, sem a responsabilidade de reflectir sobre aquilo que dizemos.

É aqui que o jornalismo também sente essa realidade. Quem acompanha diariamente a actualidade sabe como é fácil uma notícia ser interpretada à luz das preferências políticas de cada um. Se questionamos o poder, estamos contra ele. Se noticiamos uma decisão positiva, estamos ao seu serviço.

O jornalismo não existe para confirmar convicções, mas para confrontá-las com os factos. E os factos não devem mudar conforme a simpatia que temos por quem os protagoniza.

É sempre mais fácil identificar a intolerância dos outros do que reconhecer a nossa. Talvez porque nos habituámos a exigir respeito pelas nossas opiniões sem conceder o mesmo respeito às opiniões de quem discorda. E essa responsabilidade começa em quem ocupa cargos públicos, mas não termina aí. Estende-se aos jornalistas, aos comentadores e a cada cidadão que participa no debate. Discordar não exige agressividade. Defender uma convicção não obriga a humilhar quem pensa de outra forma. E reconhecer que um adversário tem razão não significa abdicar dos nossos princípios.

A Madeira precisa de mais debate e mais escrutínio. Precisa de uma oposição que questione, de um poder que saiba responder e de um povo que não se conforme.

Aliás, talvez nos faça bem recordar aquilo que nós próprios demonstramos nos momentos mais difíceis. Quando o mau tempo nos assola, quando uma família precisa de ajuda ou quando alguém perde tudo ribeira abaixo, há uma capacidade de união que tantas vezes parece desaparecer nas discussões do quotidiano. É pena que precisemos tantas vezes de uma tragédia para recordar aquilo que deveríamos ser capazes de demonstrar todos os dias.

Acredito que ainda vamos a tempo de recuperar essa capacidade. Começando por gestos tão simples como ouvir até ao fim, admitir que temos dúvidas, reconhecer um erro ou aceitar que a pessoa à nossa frente pode ter uma perspectiva distinta. São pequenos exercícios de humildade que não nos tornam mais fracos. Tornam-nos mais conscientes.