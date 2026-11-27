O eurodeputado do PSD Paulo do Nascimento Cabral propõe que a Comissão Europeia apresente, no prazo de seis meses, um novo pacote legislativo de simplificação especificamente dirigido à Madeira, aos Açores e às Canárias, defendendo uma maior adaptação das políticas comunitárias às especificidades das Regiões Ultraperiféricas (RUP).

Responsável no Parlamento Europeu pela primeira proposta de simplificação legislativa (omnibus) para estas regiões, o parlamentar entregou alterações ao texto da Comissão Europeia, abrangendo sectores como as pescas, agricultura, POSEI, abastecimento, energia, coesão e fundos europeus. As propostas foram preparadas com contributos dos Governos Regionais da Madeira e dos Açores e da Conferência dos Presidentes das RUP.

Entre as medidas apresentadas está a salvaguarda do POSEI enquanto instrumento fundamental de apoio à agricultura e à autonomia alimentar, bem como a isenção das obrigações do Regulamento da Desflorestação para produtos destinados exclusivamente ao consumo local. Paulo do Nascimento Cabral alerta para possíveis aumentos de custos, estimando que a aplicação das novas regras poderá encarecer em cerca de 30% a alimentação animal.

Na área das pescas, defende alterações que permitam renovar e modernizar as frotas artesanais sem aumentar a pressão sobre os recursos, incluindo embarcações dedicadas à captura de espécies como o espada-preto. Pretende igualmente facilitar apoios à descarbonização, segurança e melhoria das condições de trabalho a bordo.

As alterações contemplam ainda o reforço da fiscalização contra a pesca ilegal e a defesa dos interesses das frotas ultraperiféricas nas negociações internacionais.

O eurodeputado considera que este primeiro pacote não deve ser uma iniciativa isolada e espera "um forte apoio" do Parlamento Europeu para negociar as propostas com o Conselho e a Comissão Europeia.