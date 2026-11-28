A distribuição de rendimentos no Brasil evidencia as desigualdades, com as famílias mais ricas a receberem, em média, 34 vezes mais do que as de menor rendimento, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024-2025 mostra ainda que, das famílias brasileiras com rendimentos superiores a dez salários mínimos, 14,2% concentram 46,5% dos rendimentos, enquanto 70,2% dessas famílias ficam com apenas 33,7%.

O salário-mínimo no Brasil é de 1.621 reais, o equivalente a 257,13 euros no câmbio atual.

Em valores médios mensais, as famílias de maior rendimento receberam 68.260,93 reais (cerca de 10.828,02 de euros), enquanto as de menor rendimento registaram 2.005,91 reais (cerca de 318,19 euros), o que mostra a diferença referida, de aproximadamente 34 vezes.

"Esse contraste evidencia a concentração dos rendimentos no país", observou analista do IBGE Isabel dos Santos ao comentar os resultados da pesquisa.

"Existe uma parcela pequena das famílias com uma parcela grande da renda e o inverso, uma fatia grande das famílias que acumula uma participação menor da renda. É um pequeno vislumbre da desigualdade do país", completou o também analista do IBGE José Mauro de Freitas.

O levantamento considera não apenas os rendimentos monetários, como salários, reformas e rendas de imóveis, mas também os rendimentos não monetários, como bens e serviços obtidos sem pagamento, e a variação patrimonial, que inclui vendas de imóveis e veículos, heranças e movimentações financeiras.

A pesquisa também identificou mudanças na composição dos rendimentos das famílias brasileiras, com o trabalho a ganhar importância, passando a representar 58,8% do total em 2024-2025, contra 53,8% na edição anterior, relativa a 2017-2018.

A POF é realizada pelo IBGE para analisar a composição dos orçamentos domésticos, os rendimentos e as condições de vida da população brasileira, tendo a recolha de dados desta edição ocorrido entre novembro de 2024 e novembro de 2025.