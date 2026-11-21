Cristiano Ronaldo volta a destacar-se na imprensa desportiva, depois de ter marcado o golo 986 da carreira ao serviço do Al Nassr, numa partida em que falhou também uma grande penalidade e a equipa acabou derrotada.

Ronaldo marca golo mas falha penálti na derrota do Al Nassr O Al Nassr perdeu hoje fora com o Al Ahli por 3-1, na Liga saudita de futebol, com Cristiano Ronaldo a fazer o primeiro golo do jogo, mas a desperdiçar, pouco depois, um penálti.

Nos restantes jornais, o destaque vai para o impasse nas negociações do Orçamento do Estado, a contestação à gestão dos protestos sobre habitação, os efeitos do mau tempo e os encontros da Taça de Portugal.

A Liga das Nações também está em evidência, com Portugal a conhecer os Países Baixos como adversários nos quartos-de-final.

Títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Executivo diz-se preparado para governar com défice até 07% em 2027"

- "Ao centro. Isaltino lança novo partido Fazemos até ao fim do mês"

- "Filmagens. Sem bodycams, PSP usou câmaras GoPro na acampada"

- "Supervisão. Detectados 31 seguros com custos exorbitantes"

- "Cimeira do clima. COP31 foi a prolongamento sem acordo à vista"

- "Diplomacia. União Europeia e Reino Unido fazem 'reset' na sua relação"

- "Crianças com cancro. 'Foi o brincar que nos salvou a todos'"

- "Germano e Joel. O mestre e o discípulo das visitas guiadas ao Porto"

Jornal de Notícias

- "Abastecer com cartões de supermercado fica ao preço das bombas low-cost"

- "Cláudio Salva Dragões. FC Porto 1 - 1 Paredes"

- "Liga das Nações. Países Baixos no caminho de Portugal rumo à final four"

- "Orçamento. PS e Chega trazem de volta IVA zero e congelam propinas no próximo ano"

- "Guarda. Manteigas em estado de alerta devido a chuvas torrenciais"

- "Pilaretes contra estacionamento selvagem na marginal de Gaia"

- "Justiça. Especialista da PJ furtou 266 armas de fogo e vendeu-as no mercado negro"

Correio da Manhã

- "Choque no Orçamento aperta Governo"

- "Elevador da Glória: Carris ignora alerta de perigo"

- "Portugueses reprovam Seguro na gestão dos protestos da habitação"

- "FC Porto sofre com autogolo insólito"

- "Fonseca proíbe pensar no United e no Dragão"

- "Ex-motorista apanhado a traficar armas da PJ"

- "Onda de assaltos a bancos com momentos de terror"

- "Prestianni só sai em janeiro por 100 milhões"

- "Ultimato para Schjelderup renovar"

- "Dá boleia a dois homens e acaba raptado e roubado".

- "Preços das casas disparam 140% em menos de 10 anos"

- "Países Baixos no caminho da seleção"

O Jogo

- "Taça de Portugal. Noite de Ramos". "Francesco Farioli. 'Não merecíamos, mas tivemos um supre-herói chamado Cláudio Ramos'"

- "Agostinho Bento. 'Já tive subidas de divisão e este sentimento é parecido'"

- "V. Guimarães - Braga. 20H30. Taça cheia de Minho"

- "Tiago Margarido. 'Os adeptos terão um peso muito grande'"

- "Franclim Carvalho. 'É um jogo especial, com carga emocional'"

- "Liga das Nações. Países Baixos nos 'quartos'. Primeiro jogo fora a 27 de janeiro e decisão em casa três dias depois"

- "Benfica. Linus Gechter em avaliação. Central do Hertha, 22 anos, está em final de contrato"

- "Echeverri tenta quebrar jejum de 8 meses"

- "Sporting - União da Serra. Rui Silva e Ba titulares"

- "Técnico ainda não pensa em reforços"

A Bola

- "FC Porto: Dragão subiu pelas paredes"

- "Sporting: Paulo Fonseca deixa aviso à navegação"

- "Benfica: O recorde que as águias não querem bater"

- "Liga das Nações: Países Baixos no caminho de Portugal nos quartos de final"

- "Arábia Saudita: Ronaldo marca golo 986 e falha penálti em derrota do Al Nassr".

- "Espanha: Estão prontos para jogar. Ninguém me disse que estava cansado"

- "A Bola ao Centro: Há possibilidade de continuar na ginástica".

Record

- "FC Porto: Ramos evita escândalo"

- "Sporting: Fonseca gosta do que vê"

- "Benfica: Marco Silva quer um extremo"

- "Seleção: Holanda será a adversária de Portugal nos quartos de final da Liga das Nações".

- "Sporting: Rui Silva, Mauro Couto e Blopa em destaque na antevisão do jogo com a União da Serra"