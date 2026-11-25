A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, foi hoje recebida com gritos de "Liberdade! Liberdade!" por milhares de estudantes à chegada à Universidade Central da Venezuela (UCV), em Caracas, onde proferirá um "discurso à nação".

Trata-se do primeiro evento de massas de María Corina Machado desde o seu regresso surpresa saudado por multidões em outubro, após dez meses de exílio e de ter sido, em 2025, laureada com o Prémio Nobel da Paz, pelo seu trabalho na promoção dos direitos democráticos e na busca de uma transição pacífica para a democracia na Venezuela.

Onze meses após a captura, a 03 de janeiro deste ano, do então Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, pelo Exército norte-americano, a oposição está a aumentar a pressão sobre o Governo interino para que organize eleições livres no próximo ano.

"Sejamos livres! Triunfemos sobre a noite!", lia-se na parede do célebre auditório Aula Magna da UCV, um projeto de Carlos Raúl Villanueva decorado pelo escultor Alexander Calder, classificado pela UNESCO como Património Mundial da Humanidade.

Gozando de uma enorme popularidade em todo o país, Machado tinha sido declarada inelegível e, por isso, não pôde candidatar-se às eleições presidenciais de 28 de julho de 2024, escrutínio em que Nicolás Maduro foi declarado vencedor, apesar das denúncias da oposição de uma fraude em grande escala.

A opositora venezuelana mantém relações complexas com o Presidente norte-americano, Donald Trump, cuja posição tem sido ambígua, ora aproximando-se, ora afastando-se, e que, durante muito tempo, pareceu querer impedi-la de regressar ao país, para controlar melhor a Venezuela através da Presidente interina, Delcy Rodríguez, no poder desde a captura de Maduro pelos Estados Unidos e que era, até então, a sua vice-presidente.

María Corina Machado foi excluída das negociações, apoiadas por Washington, sobre uma transição democrática entre os membros da oposição e o Governo venezuelano.

"Queremos ouvir as propostas dela. Muita gente diz que os jovens não se interessam por política, mas aqui está a resposta: somos 2.600 jovens que alimentam esperanças em relação ao futuro", declarou o estudante de História de 21 anos Leonardo Alvarez, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Segundo o estudante, durante anos, as universidades foram "asfixiadas", sem orçamento nem processos de eleições internas.

"A nossa universidade sofreu repressão por parte das forças do Estado, e os nossos dirigentes estudantis foram perseguidos", sublinhou Alvarez, expressando o desejo de que Machado fale com eles "com sinceridade sobre o que acontecerá às universidades venezuelanas durante a transição".

Para quinta-feira, a líder da oposição convocou uma grande consulta nacional com juntas de freguesia, reuniões cujas conclusões serão incluídas numa plataforma digital destinada a construir um consenso sobre as grandes questões nacionais.