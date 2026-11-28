O Iraque aumentou para 300 mil barris diários a capacidade de bombeamento do oleoduto para a Turquia, 10 dias depois de anunciar a retomada das exportações de crude através desta infraestrutura, interrompidas durante anos.

O ministro do Petróleo do Iraque, Basim Khudair, inaugurou hoje a estação de bombeamento IT1, na província de Kirkuk, no norte do país, aumentando a capacidade operacional desta rota de exportação, que conecta as jazidas iraquianas com o terminal turco de Ceyhan.

A operação consiste em bombear petróleo através de um oleoduto de 46 polegadas (cerca de 1,17 metros) de diâmetro desde a estação IT1 até à IT1A e, daqui, para a estação de medição MS, seguindo o traçado do oleoduto Iraque-Turquia.

Segundo o Ministério do Petróleo iraquiano, a capacidade de exportação eleva-se agora a 500 mil barris/dia, assim que esteja terminada a reabilitação da segunda estação de bombeamento.

A 17 de novembro, o Iraque anunciou a retomada do bombeamento de crude através do oleoduto Kirkuk-Ceyhan, que estava fora de serviço desde março de 2023, com uma capacidade inicial de 120.000 barris/dia e a previsão de a aumentar progressivamente até aos 500.000.

Com a reativação da estação IT1, o Iraque procura diversificar a comercialização do seu petróleo e reduzir a dependência das rotas do sul do país, num contexto de vulnerabilidade do tráfego no estreito de Ormuz.

O oleoduto Kirkuk-Ceyhan, de cerca de 1.000 quilómetros de extensão, foi historicamente uma das principais vias de exportação do petróleo iraquiano para os mercados internacionais, até sofrer sucessivas interrupções devido a conflitos armados, sabotagens e disputas políticas.

A sua recuperação ocorre num contexto de tensão entre o governo de Bagdad e as autoridades da região semiautónoma do Curdistão iraquiano pelo controlo dos recursos petrolíferos, a luta contra o contrabando e a corrupção.

Nos últimos dias, as medidas de Bagdad para centralizar a gestão dos hidrocarbonetos (principal fonte de receita do país) e das passagens fronteiriças motivou protestos em várias cidades curdas, onde as autoridades regionais denunciam um esvaziamento das competências constitucionais.