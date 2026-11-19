A Anthropic, criadora do assistente de inteligência artificial (IA) Claude, estreou-se hoje em Wall Street com um preço de 111,50 dólares por ação, uma subida de 34% face da oferta pública inicial (IPO), fixado em 83 dólares por título.

As ações da empresa começaram a ser negociadas no índice Nasdaq com o símbolo ANT, depois de a Anthropic ter fixado na quarta-feira o preço da sua entrada em bolsa em 83 dólares por ação.

Anthropic estreia-se em bolsa com a maior oferta pública de sempre, avaliada em 1,5 biliões de dólares.

A empresa ultrapassou assim a SpaceX como a maior estreia em bolsa de sempre.

O preço acabou por ser elevado, tendo em conta que as preocupações dos investidores se intensificaram ainda mais recentemente, na sequência do afastamento inesperado do principal promotor da IA, o presidente executivo da Nvidia, no âmbito de um possível escândalo de espionagem chinesa.

A Anthropic tinha definido anteriormente um intervalo de preços bastante mais baixo, entre 70 e 78 dólares por ação.

A Anthropic anunciou que está a oferecer 980 milhões de ações ao público, na sua maioria da própria empresa, mas também de investidores iniciais e acionistas. Ao preço de 83 dólares por ação, a operação representa receitas de 81 mil milhões de dólares (73,7 mil milhões de euros), colocando a Anthropic à frente da SpaceX, que angariou cerca de 75 mil milhões de dólares (68,2 mil milhões de euros) em junho.

A bolsa de Nova Iorque seguia em queda a meio da tarde, com o Dow Jones a perder 2,06%, o S&P 500 1,35% e o Nasdaq 1,57%.